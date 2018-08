Regresan nuestros estudiantes cual bandadas de palomas

Drs. Carlos & Vidalina Echevarría

Psicólogos, pastores y consejeros

Las palomas regresan al vergel y nuestros estudiantes a la escuela, adelante del saber, las palomas tras el grano para llenar su buche y nuestros estudiantes tras la idea que es el grano intelectual. Bonita

canción que rememora la alegría y el deseo del estudiante de regresar a su escuela, a sus amigos, compañeros de clases y maestros, y este año no es diferente porque vienen llenos de expectativas por los cambios que ese año escolar trae consigo. Los medios de comunicación hablan constantemente del periodo crítico que estamos viviendo actualmente con la educación de nuestro país. Es importante reconocer que un periodo de tiempo es un lapso de tiempo, no es todo el tiempo.

El concepto periodo crítico es muy importante para los seres humanos porque trae peligros pero también beneficios. Es nuestra responsabilidad estar enfocados en conocer los posibles peligros y

beneficios para de esa manera poder tratar de evitar los riesgos y tomar ventaja de los beneficios. Pero para ello la actitud que asumamos es muy importante.

Queremos y podemos ser felices a pesar de todos los malos augurios y las amenazas en contra de nuestros valores, porque la felicidad es una elección que puedo hacer en cualquier momento y en cualquier lugar.

Son mis pensamientos los que me hacen sentir feliz o infeliz, no mis circunstancias y lo único que puedes controlar en el mundo son tus pensamientos por lo tanto no te afanes y piensa con cordura y confía

en Dios (Filipenses 4:6). Cuando descubras esos periodos críticos en la vida de tus hijos enfócate en ellos, préstales atención y busca que los causó, es posible que cada uno de tus hijos esté pasando por

una etapa diferente en su crecimiento. Tienes que entender la situación para poder modificar, hacer cambios y lograr mejores resultados.

Uno de los problemas que tiene el niño en sus etapas de desarrollo es el miedo. Ese miedo hace que el niño como respuesta a una situación su reacción sea que se aparte del grupo y tema socializar causando que sea un niño introvertido y codependiente de sus padres, de medicamentos, tranquilizantes y otras cosas. Si hacemos que lo que está sucediendo en nuestro ambiente escolar más grande de lo que es lo

que podemos lograr es que la codependencia del niño hacia sus padres se extienda. Recordemos que no todo estudiante está pasando por el mismo proceso del desarrollo porque son diferentes edades. Enséñale a conocerse y conocer su identidad en Cristo, quién es, de dónde viene y

para dónde va (Proverbios 22:6). La vida de cada ser humano está sujeta a su conocimiento de sí mismo.

Saca tiempo individual con cada uno de tus niños, la felicidad no se puede encontrar en los meses, segundos o días, solo se puede encontrar en los momentos. La vida nos da sorpresas y tal vez este sea el mejor año escolar de tus hijos. La clave está en estar dispuesto y disponible para escucharlos y

ayudarlos. Ellos son tu primera responsabilidad. Tú los amas, pero Dios los ama más que tú que dio su vida por ti y por ellos en la cruz. Confía en Dios y permite que la presencia de Dios se sienta en tu

hogar y será un año escolar diferente y feliz.

¡Dios te bendiga rica y abundantemente!