LOÍZA – Habitat for Humanity of Puerto Rico, en alianza con PGA South Florida Section Island Chapter, realizó recientemente la rehabilitación de una vivienda en desuso en el municipio de Loíza que estará disponible para una familia que no tenga un hogar propio o seguro en dicho municipio.

Un equipo de voluntarios del PGA y Habitat, realizaron los trabajos de rehabilitación de la casa en la urbanización Estancias del Río en Loíza, la cual se restauró para que la familia seleccionada pueda mudarse en los próximos meses.

Amanda Silva, directora ejecutiva de Habitat for Humanity capítulo de Puerto Rico, explicó que la organización busca ayudar a familias o individuos que luego del huracán María tienen la necesidad de vivienda propia. “Lo hacemos en colaboración con el municipio y también trabajamos con organizaciones comunitarias que llevan muchos años en Loíza trabajando por el bienestar de familias e individuos con desventaja económica”, añadió.

De la mano del equipo del PGA Island Chapter, han dado inicio a varias facetas de reconstrucción como la limpieza total de la vivienda, pintura, sellado de techo y cambio de ventanas, hasta dejarla lista para que una familia pueda mudarse.

“Uno de los problemas que hay en Puerto Rico es que el ingreso no va a la par con el costo de vida y nosotros queremos proveer esa oportunidad para esas personas que están trabajando, pero que el ingreso no le da, puedan tener su propia casa”, aseguró Silva, defendiendo la misión de Habitat for Humanity, la cual es que las familias puedan tener un mejor futuro amparadas en la estabilidad y autosuficiencia de contar con una vivienda propia.

La ardua labor del proyecto no se habría podido concretar a no ser por el apoyo de fundaciones como el PGA Island Chapter, quien luego del paso de los huracanes recibió fondos de recuperación por desastre, los cuales decidieron invertir en la comunidad de Loíza.

La remodelación de la vivienda es parte de un plan de cinco años donde se estarán trabajando cuatro objetivos a favor de la reconstrucción de Puerto Rico.

“El primer objetivo es el área de construcción donde estamos reparando, rehabilitando y construyendo nuevos hogares. También, estamos apoyando un programa de titularidad y tenencia, así como estamos apoyando uno de capacitación en el que estamos creando manuales para la familia de cómo exigir un trabajo de calidad (en la construcción de sus hogares) y acompañando a personas que trabajan en construcción para darles mejores destrezas y que hagan un trabajo de calidad en las construcciones. El cuarto objetivo es que todas nuestras experiencias las vamos a estar compartiendo con el gobierno y con otras entidades sin fines de lucro”, explicó Silva.