Renuncia director del CESCO de Carolina

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

CAROLINA – Sergio Estévez, quien fungía como director del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Carolina, renunció el miércoles, 5 de febrero, luego de que se le investigara por quejas sobre su administración y por ausentarse en horas laborables.

“El Sr. Sergio Estévez renunció VOLUNTARIAMENTE a su posición como director del CESCO de Carolina, luego de que él mismo ADMITIÓ que se ausentó ayer (martes, 4 de noviembre) sin haberlo notificado a sus supervisores. Se trata de una decisión personal suya, que nada tiene que ver con las actividades que pudiera haber realizado durante su ausencia de ayer”, dijo el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, mediante comunicado de prensa.

En la mañana del miércoles, en una entrevista radial con WKAQ 580 AM, Contreras confirmó que había iniciado una investigación a Sergio Estévez, quien, hasta ayer dirigía el CESCO de Carolina. Desde el lunes pasado, el secretario había recibido quejas de ciudadanos por el servicio que se brinda actualmente en ese CESCO. Actualmente, Estévez es aspirante al distrito #40 por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Sin embargo, la investigación surgió luego que se publicara en la red social Facebook una foto donde aparece Estévez, en una panadería, junto al precandidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, en lo que parecería una reunión de carácter político en horas laborables. La imagen fue publicada en la mañana del martes, 4 de febrero, con el mensaje: “Conversando con nuestro próximo representante por el distrito 40 de Carolina, Sergio Estévez, sobre las necesidades de la región y afinando detalles sobre el proceso electoral primarista con Edwin Mundo”.

El secretario del DTOP dijo que estaría reuniéndose con Estévez, para aclarar esta situación, puesto que no había solicitado el día ni por enfermedad ni vacaciones.

“Cuando yo envíe personal mío al CESCO de Carolina para atender las situaciones de quejas que nos estaban llegando parte de lo que encontramos es que el director no había llegado. De hecho, no llegó en todo el día y no había solicitado el día libre ni por vacaciones o enfermedad”, dijo Contreras, en entrevista radial.

La renuncia de Estévez es efectiva de manera inmediata. El ahora exdirector del Cesco volverá a su puesto de carrera en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).