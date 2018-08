Representante Aponte Dalmau exige medidas de seguridad para el área rural de Carolina

(Foto/Suministrada)



SAN JUAN – El representante por el Distrito 38, Javier Aponte Dalmau, se reunió hoy con el Comandante de Área de Carolina, el Coronel Antonio López, para discutir los problemas de seguridad que está enfrentando el área rural de este municipio.

“A mi oficina están llegando todos los días problemas de seguridad en los campos de Carolina y esto no puede continuar. Estos son el aumento de robos, las cabalgatas que se están llevando a cabo todos los fines de semana, el uso ilegal de los four tracks, el uso irresponsable de las motoras, la falta de iluminación en las carreteras, entre otros. Yo necesito que la policía haga unos esfuerzos mayores para asegurar la seguridad y la tranquilidad de mi gente, antes de que ocurra un accidente o una desgracia”, denunció el legislador.

Mediante una citación hecha por personal de la oficina del representante, a esta reunión fueron convocados el Comisionado de la Policía Municipal, Rubén Molleno, y el Gerente de Seguridad, Freddy Márquez. Ninguno de los dos asistió.

“Es lamentable que tanto Molleno como Márquez no hayan venido hoy a esta reunión tan importante para la seguridad de nuestra gente, siendo ellos los responsables de la misma. No obstante, agradezco la disponibilidad del Coronel López y su compromiso. Próximamente nos estará presentando un plan de seguridad, incluyendo a la policía municipal, en el cual se atenderán los asuntos relacionados a los “carjacking” y a los escalamientos, así como las cabalgatas que se están llevando a cabo en clara violación a la ley de tránsito. Sobre los “carjacking”, el Coronel me indicó que el sospechoso ya fue arrestado, así que por esa parte podemos estar más tranquilos. Este plan es el primer paso que se estará llevando a cabo como parte del compromiso de restituir la seguridad en los campos y nosotros por nuestra parte continuaremos identificando los problemas de la gente y dando seguimiento a los esfuerzos que realizamos”, expresó.

Aponte Dalmau concluyó asegurando que volverá a organizar las reuniones comunitarias que realiza desde su primer cuatrienio y que se habían detenido el año pasado tras el impacto sufrido por el huracán María. De estas reuniones participan las distintas agencias gubernamentales, entre ellas la Policía, con el propósito de identificar los problemas que atraviesa la comunidad directamente, y de ser posible, allí mismo resolverlos. Esto es parte de del compromiso del representante de llevar los servicios del gobierno directamente a la comunidad.



En la reunión el legislador también presentó los problemas de falta de seguridad en sectores de Canóvanas como La Central, Usubal y San Isidro.