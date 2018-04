Representante Aponte Dalmau se opone al cierre de escuelas en su distrito

CANÓVANAS – El representante por el Distrito 38, Javier Aponte Dalmau, se manifestó esta semana en contra del cierre de la Escuela Julia de Burgos y la Escuela Pedro Albizu Campos, ambas en Canóvanas. Igualmente se encuentra activo en la lucha contra el cierre de cuatro escuelas más el área rural de Trujillo Alto.

“Una vez más vemos como el afán por cerrar escuelas como supuesta reforma educativa y medida de ahorro fiscal pretende hacerse de manera injusta, sumamente insensible y sin el debido análisis. La Escuela Julia de Burgos representa para la comunidad de la Central el futuro de sus niños, pues es el único plantel en el área y dependen totalmente de ella. La ubicación de las escuelas receptoras es distante y no podemos olvidar que muchas de las familias que residen en esta comunidad son personas de escasos recursos que, en ocasiones, no poseen un medio de trasportación privado y tienen que realizar casi una carrera contra el reloj todas las mañanas para que los niños no lleguen tarde a sus salones. Esto sin contar los niños que caminan hasta el plantel y que de ser movidos a otro más lejos no tendrían manera de llegar, lo que aumentaría el por ciento de deserción escolar”, denunció.

Según el legislador, trasladar los estudiantes desestabiliza el patrón y el ambiente de enseñanza y convivencia de los menores. En el área rural de Trujillo Alto, parte que Aponte Dalmau representa, pretenden cerrar la Escuela Alejandro Tapia y Rivera, la Rafael Cordero, la Paul G. Miller y la Jesús T. Piñero.

“Esta semana estuve reuniéndome con el personal y los padres de estas escuelas. Todos coinciden en que estas decisiones que el Gobierno ha tomado sin tan siquiera haberlos consultado, ha creado un ambiente de justificada ansiedad, no tan solo para ellos, sino también para sus hijos. Por eso mi oposición al cierre de estas seis escuelas en mi distrito. Están jugando con la educación de miles de niños y su oportunidad de tener un futuro mejor. Además de que esta no es la solución para un pueblo que continúa sufriendo las consecuencias de dos huracanes y la crisis asfixiante que vivimos hace más de una década”, añadió.

Aponte Dalmau concluyó diciendo que la mayoría de las escuelas receptoras no cuentan con las instalaciones ni el espacio para recibir más estudiantes sin caer en un problema de hacinamiento, además de que tampoco cuentan con los programas ni los recursos que necesitan los niños, incluyendo los de educación especial.