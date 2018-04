Representante Jesús Manuel Ortiz emplaza a Pesquera a revocar orden sobre horas extras

SAN JUAN – El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Comisión de Seguridad de la Cámara, Jesús Manuel Ortiz, emplazó el martes, al secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, para que revoque una directriz sobre las horas extras, que entre otros efectos limita el trabajo de seguridad que ofrece la Policía de Puerto Rico.

“En un país donde 7 de cada 10 asesinatos no se esclarecen, esta directriz representa un obstáculo más para una protección efectiva de la ciudadanía, pues tal y cómo está planteada, no atiende la realidad del trabajo complejo y arduo de un policía. La amplitud de la orden atenta directamente contra la seguridad pública e investigaciones que realizan los uniformados. En lugar de agilizar los trabajos, los centraliza y convierte el sistema en uno mucho más burocrático”, explicó el Representante.

Explicó que la Circular SAOC-DCUF-2-192 del 2 de abril de 2018, emitida por el coronel Luis Colón Ortiz, pretende que toda hora extra sea previamente autorizada por el comisionado de la Policía, Henry Escalera.

Asimismo, Ortiz dijo que “la Orden no es práctica, pues crea problemas en la continuidad de trabajos de investigación criminal. Por ejemplo, un policía que tenga que seguir un caso para someterlo después de terminar el turno, ¿cómo maneja la autorización requerida para concluir su trabajo?”, cuestionó.

“La vida y la seguridad de nuestra gente no puede medirse en dólares y centavos. Aunque todos conocemos la situación fiscal del país, no es aceptable implementar una acción que limite aún más la capacidad de nuestro aparato de seguridad pública para cumplir con su responsabilidad de proteger a la ciudadanía. La seguridad pública es una inversión, no un mero gasto, como pretende hacerlo ver esta administración de Rosselló”, sentenció Ortiz.