Representante Nogales alega “fue un descuido” no reportar información financiera

Mariana Nogales Molinelli, representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). (Foto/Archivo)

SAN JUAN – La representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli achacó el miércoles a “un descuido” la falta de información en sus estados financieros presentados a la Oficina de Ética Gubernamental sobre sus corporaciones y su rol en ellas, así como la titularidad de ésta a unos apartamentos en Palmas del Mar en Humacao.

“El informe mío de Ética, lo que está puesto ahí es la verdad y nada más que la verdad. Que haya faltado una información y usted lo debe saber más que yo, que han cubierto el quehacer de la Cámara de Representantes y otros espacios políticos, y que haya que suplir más información a la Oficina de Ética Gubernamental es un trámite usual. Pudieran revisar cuántas personas hicieron actualizaciones en sus informes. Son muchas, es un trámite usual. Esto no es mentir, ocultar información, todo lo contrario, es un descuido, si usted pudiera decirlo es un descuido. Y de eso uno aprende. Ahora tengo que ser doble y triplemente más cuidadosa sobre todo cuando uno está en el foco visual del lobo”, dijo Nogales Molinelli en conferencia de prensa.

Nogales Molinelli especificó que las propiedades no son de inversión, sino activos y que “no estoy haciendo ningún tipo de gestión que me genere ingresos”.

Según expresó, bajo una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), no puede hacer modificaciones al informe financiero porque ya se había sometido, por lo que expresó someterse ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes.

“Confío que la Comisión de Ética sea el espacio adecuado para desmentir las insinuaciones y los ataques infundados que ha lanzado en mi contra el liderato del Partido Nuevo Progresista. De igual forma, confío en que se pueda complementar la información originalmente provista al momento de la presentación del Informe. Me comprometo además a proveer toda la información necesaria para asegurar que lo que he divulgado en los medios de comunicación a los cuales he tenido acceso, esté debidamente registrado en todos los espacios que sean necesarios, incluida la Cámara de Representantes. Esto incluye mi participación como oficial, sin remuneración alguna, en la compañía de bienes raíces que opera mi señora madre, en las organizaciones en contra de la pena de muerte Greater Caribbean for Life y la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, y en la Brigada Legal Solidaria, organización sin fines de lucro que se dedica a proveer educación, asistencia y defensa legal a quienes ejercen sus derechos constitucionales, en particular el derecho a la libertad de expresión”,, dijo Nogales Molinelli.

“Tengo la esperanza de que con mi petición al presidente de la Cámara se termine el vergonzoso intento del PNP de desviarnos de los temas de importancia para el País. El ciclo noticioso se ha concentrado en este asunto y se han obviado temas tan importantes como las vistas sobre el nombramiento del Secretario de Estado, las denuncias de serios actos de corrupción -tanto en la legislatura como en varios municipios. Es evidente que al liderato del PNP no le conviene que se discuta la nube de corrupción que los arropa y cuyo efecto sobre el País sigue siendo mucho más nefasto que el hecho de que una funcionaria pública tenga propiedades inmuebles adquiridas más de 15 años antes de juramentar a su escaño. Tengan la certeza que no nos callarán”, añadió.

Sobre Nicole Díaz González, empleada de su oficina legislativa y quien aparece en los documentos corporativos como oficial en la Brigada Legal Solidaria, expuso que “no generan ingresos para ninguna”.

“Todo lo contrario, cuántas veces hemos tenido que pagar por las copias de los clientes que nosotras defendemos en los tribunales”, señaló al agregar que, tanto ella como Díaz González saldrán de dichas corporaciones. “Ella también va a salir de Brigada Legal Solidaria”, dijo al negar que haya conflictos de interés. “En lo absoluto”, aseveró.