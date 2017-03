Representante popular entrega vales para mejoras y rehabilitación de viviendas en Carolina

SAN JUAN – El representante por el Distrito 38 Javier Aponte Dalmau, hizo entrega de sobre 8 mil dólares en vales para mejoras y rehabilitación de vivienda a unas 8 familias de escasos recursos económicos radicadas en el municipio de Carolina.

La entrega sirvió a los fines de completar el proceso administrativo requerido para la entrega de ayudas, gestión que funcionarios de la Oficina del Representante realizó en colaboración con del Departamento de Vivienda, región de Carolina.

“Los ciudadanos beneficiados con estos vales, solicitaron hace unos meses estas ayudas en la que fue nuestra Oficina de Distrito. Ahí cumplimentamos una petición de servicios con el historial de sus necesidades que luego referimos al Departamento de Vivienda para la inspección de la propiedad así como otros requisitos de rigor, antes de validar la entrega del vale”, destacó el legislador.

Los vales aseguran la compra de materiales de construcción como cemento, selladores de techo, puertas, ventanas, entre otros.

“Con todo el proceso de transición de gobierno no fue fácil completar estos casos que quedaron pendientes el año pasado. Dada la situación fiscal, la región de Carolina del Departamento de la Vivienda cuenta con menos personal y no tiene en estos momentos ni tan siquiera empleados para inspección de viviendas. Es por eso que la dilación de los casos pendientes ha sido tanta. No obstante, son muchos los casos que faltan por cerrar y estamos trabajando duro para ello. Sabemos lo mucho que la gente necesita y agradece este tipo de ayudas.”, concluyó Aponte Dalmau.