Representante popular lamenta cierre de la Escuela Julia de Burgos en Canóvanas

CANÓVANAS – El representante por el Distrito 38, Javier Aponte Dalmau, lamentó que el Departamento de Educación (DE) decidiera cerrar la Escuela Julia de Burgos de Canóvanas a pesar de que se evidenciara su importancia y el rol fundamental que cumplía este plantel para la comunidad de La Central.

“Estuvimos meses trabajando para que la Julia de Burgos se mantuviera abierta, no por mero capricho, sino porque para esta comunidad representa su futuro, pues es la educación de cientos de niños que ahora tendrán que decidir si continúan estudiando a pesar las vicisitudes que tendrían que enfrentar. No obstante, no hay duda de que el cierre de este plantel redundará en un aumento en la deserción escolar, y eso el DE no lo tomó en consideración”, manifestó.

Según Aponte Dalmau, dado los escasos recursos económicos, muchos de los padres que llevaban sus hijos a esta escuela no cuentan con un medio de transporte propio, por lo que los niños llegaban caminando. Con este cierre se les haría imposible y tendrían entonces que cruzar una avenida y caminar mucho más, poniendo así en riesgo su seguridad y sus vidas.

“Es verdaderamente una pena que el DE una vez más decida cerrar una escuela sin medir sus consecuencias, tomando en cuenta solo el ahorro económico que esto pueda representar y no su deber constitucional de garantizar a todo niño una educación. Muy lamentable que no se tomara en cuenta todo lo que mi oficina, en conjunto con la comunidad, le presentamos y el esfuerzo que realizaron los padres al mantenerse frente a los portones día tras día para evitar su cierre. Cabe señalar que los acuerdos que supuestamente la Alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, había logrado con la Secretaria de Educación, Julia Keleher, evidentemente fracasaron. La escuela hoy está cerrada y Keleher o no cumplió sus promesas con la Alcaldesa o los acuerdos nunca existieron”, concluyó el legislador.