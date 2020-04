Representante por Carolina exige explicación sobre distribución de alimentos de comedores escolares

CAROLINA – El Representante por el Distrito 38, Javier Aponte Dalmau exigió a la Gobernadora, Wanda Vázquez Garced, explicación acerca de que los alimentos de los comedores de las escuelas públicas están siendo entregados a organizaciones sin fines de lucro sin que la ciudadanía sepa de ello, sin que haya información alguna sobre cómo las familias pueden tener acceso a esos alimentos, y por lo tanto, sin ningún tipo transparencia sobre el proceso de distribución.

“Durante la pasada semana, mientras estaba en busca de atender alternativas para la propuesta del senador Eduardo Bhatia de poner disponible los comedores escolares para que las familias tuviesen esa opción de sustento, advine en conocimiento de que los alimentos de las diferentes escuelas de mi distrito habían sido donados, bajo el supuesto de que iban expirar. Por tal razón, me comuniqué con la persona encargada del ofrecimiento del servicio escolar, quien me confirmó que los alimentos fueron donados a la Organización de Voluntarios Activa Desastres, (OVAD) por conducto del pastor David Guadalupe, presidente de la organización”, expresó.

Aponte Dalmau no se opone a que esos alimentos sean utilizados en beneficio de la gente, no obstante, entiende que no se ha llevado a cabo de la manera correcta. Para el representante por el distrito de Canóvanas, Trujillo Alto y Carolina, se hace imperativo que el Departamento de la Familia identifique con claridad y transparencia el tracto de los alimentos de comedores escolares, distribuidos ahora a entidades sin fines de lucro. Además, debe existir un medio de comunicación masivo para que la gente necesitada conozca las entidades que tienen dichos suministros y dónde se ubican para poder tener acceso a ellos.

“Si estos suministros fueron entregados a la OVAD para su eventual distribución a las familias, a través de organizaciones sin fines de lucro e iglesias, el gobierno tiene que rendirle cuentas al país y explicar quienes han sido beneficiados con esas ayudas. Hay que exigir transparencia en este asunto toda vez que el pueblo no tolera más que la distribución de estas ayudas se use para adelantar candidaturas y mucho menos en procesos primaristas”, reclamó.

“Como legislador de distrito que integra áreas rurales, reconozco la crisis que empieza a darse en familias y comunidades vulnerables. Mi experiencia me dice, que en esos hogares, el almuerzo que reciben los niños en los comedores escolares se convierte en la comida más fuerte del día. Ahora, ese servicio no existe y en muchos de esos mismos hogares, la fuente de ingresos para proveer alimentos también fue eliminada por los estragos que la pandemia ha hecho en la economía del País” acotó el legislador.

Por eso, en aras de ayudar a atender la situación, el Representante exhorta a la Gobernadora a abrir los diez almacenes de alimentos regionales y a distribuir los alimentos de los comedores escolares, a través de las oficinas de manejo de emergencias municipales. Pare ello, identificó a los alcaldes, como el recurso idóneo para levantar un programa uniforme de distribución. “No podemos olvidar que los alcaldes siempre han constituido la primera línea de ayuda durante las emergencias y conocen a la perfección las familias que deben ser receptoras de estas ayudas”, concluyó.