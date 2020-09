Representante por Carolina hace llamado urgente para que no se elimine la Compañía de Turismo

SAN JUAN – El representante por Carolina y portavoz de la delegacion del PPD en la Comisión de Turismo de la Cámara, Ángel Matos García, le hizo un llamado urgente a la gobernadora Wanda Vázquez para que no elimine la Compañía de Turismo de Puerto Rico con el fin de asegurar la estabilidad económica de la isla.

“Desde inicios de este cuatrienio denunciamos el efecto negativo que traería la eliminación de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, mediante el Plan de Reorganización Núm. 7, para darle paso a la creación de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, mediante la Ley Núm. 81 de 29 de julio de 2019. Esta administración pretende convertir a la Compañía de Turismo en una oficina sin relevancia dentro del Departamento de Desarollo Económico y Comercio (DDEC), para poner en funciones a una Comisión que solo ha traído desasosiego e inestabilidad entre sus empleados”, explicó el representante popular.

Matos García denunció que la nueva Comisión de Juegos de Puerto Rico, violenta los derechos adquiridos de los empleados de la División de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo. “Esta Comisión es un caos. No tiene cuentas registradas en el Departamento de Hacienda, no ha realizado el traspaso del personal de la Compañía de Turismo y no ha respetado los derechos de los empleados, que además de tener pérdidas en sus ingresos por concepto de salario, viven en una incertidumbre al no tener información sobre el proceso de transición”.

El legislador dijo que desde el pasado 16 de julio los empleados gerenciales y de carrera de la Compañía de Turismo adscritos a la División de Juegos de Azar han tratado de comunicarse sin éxito con el director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, José A. Maymó Azize, para conocer su futuro laboral. Además, denunció la manera atropellada en que se le canceló el contrato de plan médico a cientos de empleados de la Compañía de Turismo, para acoger un nuevo seguro de salud con mayor aportación, lo que conlleva a una reducción en sus salarios.

“Este acto del licenciado Maymó va en contra de lo establecido en el Artículo 7.2 de la ley que crea la Comisión de Juegos de Puerto Rico, el cual dispone claramente que todos los derechos adquiridos, salarios, dietas, millaje, comisiones y plan médico deben ser compensados de manera intacta. Estos atropellos en la Comisión, se suman al intento del Secretario del DDEC, Manuel Laboy, de tomar por asalto hace un mes a la Compañía de Turismo sin cumplir con los requisitos en ley, asunto que resolverá el Tribunal en los próximos días”, afirmó Matos García.

Por último, el Representante del PPD expresó que “no es justo que cientos de padres de familia estén pasando por esta incertidumbre y abuso. Le rogamos a la señora gobernadora que mantenga intacta a la Compañía de Turismo con su División de Juegos de Azar como se ha hecho durante los pasados 50 años. Si quiere dejar un legado positivo de su gestión, ciertamente, sería corregir un error histórico, como el de eliminar a la Compañía de Turismo”.