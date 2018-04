Representante quiere prohibir se cambie voluntad de un donante de órganos

SAN JUAN – La representante Maricarmen Mas Rodríguez, anunció la radicación de una medida que establece que la voluntad del donante de órganos no podrá ser cambiada por persona o familiar alguno.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1511, que enmienda la Ley Número 296 de 25 de diciembre de 2002, conocida como la “Ley de Donaciones y Trasplantes de Puerto Rico” en su artículo 6(b) a los efectos de dejar claramente establecido la voluntad del donante va por encima de cualquier otra consideración.

“A través de la presente enmienda queremos dejar completamente claro que la voluntad del donante de órganos y tejidos, establecida conforme a las leyes pertinentes, no puede ser cambiada por persona alguna, incluyendo familiares. Estos solamente podrán dar su opinión en cuanto a la donación o no de órganos cuando no exista una manifestación expresa del donante al respecto. Solamente el donante podrá dejar sin efecto su deseo previamente establecido”, dijo Mas Rodríguez en una declaración escrita.

La legislador aseguró haber recibido información de casos en los que luego de una persona haber decidido ser donante y haberlo hecho saber conforme establece la ley, al momento del fallecimiento familiares cambian la voluntad expresa del donante y se oponen a la donación de órganos y tejidos.

De acuerdo a la representante del Distrito #19, que comprende los municipios de Mayagüez y San Germán, estadísticas recientes presentadas en los medios de prensa del país establecen que la cantidad de donantes de órganos en la isla ha disminuido a pesar de los esfuerzos de varias organizaciones por concientizar sobre la necesidad de los mismos. La cantidad de donantes ha reducido en los pasados tres años, según se informó.

Dijo que la información presentada atribuida al Centro de Trasplantes del Hospital Auxilio Mutuo, establece que existen unas 413 personas en espera de trasplante de riñón, 17 por trasplante de hígado y 12 por trasplante de páncreas. Se plantea que existe demanda por estas intervenciones médicas, pero la disponibilidad de órganos no suple la misma.

Asimismo, detalló que otras estadísticas presentadas establecen que entre los años 2011 al 2017 se recuperaron en Puerto Rico 1,932 órganos, de los cuales, 908 fueron trasplantados en pacientes locales y 1,024 fueron exportados. Los que son exportados es por falta de compatibilidad con pacientes locales o porque en el momento en que se hacen disponibles no existe alguna persona en Puerto Rico que lo necesite.