Representante Samuel Pagán se expone a querella Ética y contratista tendrá que devolver dinero, si no se puede probar trabajos

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, dijo el viernes que si no se pueden evidenciar las horas trabajadas de una contratista que supuestamente rinde servicios a la oficina del representante Samuel Pagán, le radicará una querella en la Comisión de Ética.

“Nosotros queremos evaluar todo lo que ha ocurrido en esa oficina. Esto es un aspecto administrativo, no tiene nada que ver con su función administrativa. Como ha salido a la luz que el tiene una contratista con otros contratos adicionales, lo que queremos saber es si todo se hizo dentro del marco de la. Ley”, dijo el presidente a preguntas de la prensa.

“Queremos ver la facturación, a quienes tenía contratados. Nosotros queremos asegurarnos que el dinero del pueblo de Puerto Rico y de la Cámara de Representantes se usó correctamente”, añadió.

“¿Y si no lo puede probar?”,se le preguntó.

“No sé si el contratista tendrá que devolver el dinero, asumo que sí. Pero también, pueden surgir otras acciones como referir al representante a la Comisión de Ética”, contestó Méndez Núñez.

El presidente sostendrá en la tarde del viernes una reunión con el representante y luego se discutirán los pasos a seguir en cuanto a la controversia.

Según informes periodísticos, Luis Hiram Delgado Rivera era empleado del representante Pagán, pero sus servicios se daban mediante un contrato a través de la empresa International Legislative and Government Consulting de Isoel Sánchez Santiago. No obstante, Delgado Rivera, quien se suponía cobraba 3 mil dólares mensuales no podía facturarle a la corporación de Sánchez Delgado, por lo cual no hay constancia de los servicios prestados.

Delgado Rivera supuestamente fue despedido porque fue testigo de conducta impropia de parte de la esposa del representante con un empleado.

“Yo lo que voy a mirar es si rindió los trabajos a la Cámara. Yo nunca he estado en una posición de tener varios contratos a la misma vez con diferentes personas. Pero lo único que sé es que el día es de 24 horas y tu no puedes hacer facturaciones que excedan las 24 horas en un mismo día”, sostuvo el presidente cameral.

Previo a estas denuncias, el representante por Humacao enfrentó una demanda de cobro por parte de una persona que lo ayudó en su campaña.