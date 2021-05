Representante Wanda Del Valle: “Ni una vida más”

CAROLINA – La legisladora por el Distrito #38, Wanda Del Valle, ha estado muy atenta al curso del caso del ya confirmado asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, de 27 años de edad, quien apenas tenía un mes de embarazo y ayer las autoridades encontraron sin vida en las aguas de la laguna San José, cerca del Puente Teodoro Moscoso.

La representante penepé hizo un llamamiento para que se llegue hasta las últimas consecuencias contra los involucrados en este vil crimen.

“Hago un llamado, no solo como legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara Baja, sino también como sobreviviente de violencia doméstica, física y emocional, para que se llegue hasta las últimas consecuencias en este caso y que el o los culpables paguen por lo que cobardemente le hicieron a esta mujer con grandes sueños y metas por cumplir y que tenía en el vientre una criaturita”, dijo Del Valle.



“Sé muy bien de lo que hablo, pues vi cuando un hombre asesinó a mi amada madre, doña Gladys, hace ya 34 años, y eso no se me olvidará jamás. Pues, fue ante mis ojos. Y no sólo eso, ya que también estuve a punto de morir a manos de la misma persona, al recibir dos balazos… Al responsable o a los responsables, que les caiga todo el peso de la Ley… Hoy nuevamente levanto mi voz para decir ni una vida más”, puntualizó la representante por el Distrito #38 (Carolina, Trujillo Alto y Canóvanas).