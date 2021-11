Representante Wanda del Valle presenta la iniciativa “Vive sin Miedo”

Wanda del Valle Correa, representante por el Distrito 38. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – La representante por el Distrito 38, Wanda del Valle Correa, presentó durante la mañana de hoy la iniciativa denominada “Vive sin Miedo”, dirigida a empoderar a las víctimas de violencia de género, y a contribuir a garantizar su seguridad física y emocional. Este programa, además, busca educar desde temprana edad a niñas y niños del sistema público de educación sobre este mal social.

Tras la proyección de un video en el que se mostró las diferentes etapas desde la niñez a la adultez, el público presente pudo ser partícipe de la historia de vida de la Legisladora del Distrito 38, quien una vez culminó de verse en pantalla, compartió su testimonio como sobreviviente de violencia de género.

“Esa mujer del video era yo. Cómo olvidar ese trágico momento en que el agresor de mi madre le quitó la vida frente a mí cuando solo era una niña. Ese día no solo perdí a mi madre, ese día también perdí mi hogar, mi ropa, en fin, todo. Luego, el hombre que yo pensaba que me amaba intentó quitarme la vida, y me golpeada al punto de sacarme sangre”, compartió la Representante, conmoviendo a todos los presentes.

“El ejército me enseñó a ser fuerte y a creer en mí. Dios me dio la sabiduría para seguir adelante… admiro su lucha, esa valentía de sonreír aún cuando nada sale bien en su vida… no imaginaba cuánto la admiro, la admiro, me admiro, esa valiente soy yo”, de esta forma culminó el video y la representante del Valle se dirigió a los presentes agradeciendo a todos el respaldo a esta iniciativa.

“Vive sin Miedo” será la herramienta para concientizar a los estudiantes del sistema público del país sobre la violencia de género mediante talleres de empoderamiento, orientación, defensa personal entre otros, en los que las agencias y entidades privadas colaborarán de forma activa.

“Como sociedad tenemos que respetar las diferencias y unirnos en las causas comunes para mejorar la calidad de vida de las familias puertorriqueñas. Agradezco a las compañeras de; Caucus de la Mujer en la Cámara, a los compañeros como Er Yazzer, Eddie Charbonier, el Presidente de la Cámara y el senador William Villafañe por su respaldo y por aunar esfuerzos para enfrentar un problema que nos afecta a todos. También le agradezco a mi compañero de vida por amarme, apoyarme y soportarme; por la valentía de criar junto a mí mis cuatro hijas”, dijo la Legisladora por los pueblos de Carolina, Trujillo Alto y Canóvanas.

De igual forma, del Valle resaltó la importancia de educar desde temprana edad a nuestros niños y jóvenes, sobre las diferentes ayudas disponibles para enfrentar estas situaciones, exhortándolos a no quedarse callados y a buscar ayuda cuando así lo necesite.

En la actividad, la directora ejecutiva de los Centro Julia de Burgos, reiteró el compromiso de la Red Internacional de Hogares de Violencia de Género, destacando que la labor que realizan los ocho hogares no se detienes, es uno 24 horas, los siete días de la semana, por lo que agradeció el compromiso de la Representantes para apoyar los servicios que se brindan a las víctimas y sus familias.

Además, la autora del libro “Cicatrices”, Michelle Matos, también sobreviviente de violencia de género, tuvo una participación en la actividad y compartió su testimonio, ejemplificando con el mismo que, con voluntad, con fe y creyendo en ti, puedes salir adelante y lograr convertir una mala experiencia en nuevas oportunidades para alcanzar las metas.

El evento, efectuado en el salón Samuel R. Quiñones de la Cámara de Representantes sirvió de escenario para la firma del acuerdo colaborativo con el Departamento de Educación para llevar a Vive sin Miedo a todas las escuelas del país. El Departamento estuvo representado por Héctor Joaquín Sánchez, quien reiteró el compromiso de la agencia con un tema tan medular como este.

De otra parte, del Valle Correa también mencionó otra iniciativa para apoyar a la Red Internacional de Hogares de Violencia de Género. Se trata de la primera edición del 5K “Vive Sin Miedo”, que se efectuará el próximo 13 de noviembre de 2021. “Saldremos del municipio de Carolina y como meta, nos proponemos recaudar los fondos suficientes para promover e incentivar que los servicios que brindan estos ocho hogares puedan continuar”, resaltó la Representante del Distrito 38.

La actividad contó con la presencia de la primera dama de Puerto Rico, Caridad Pierluisi; la alcaldesa del Municipio de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva; las representantes Sol Higgins y Debora Soto; los representantes Er Yazzer y Eddie Charbonier; el senador William Villafañe; así como diversas agencias gubernamentales como el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, el Departamento de Agricultura, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Departamento de la Familia, el Negociado de Bomberos de Puerto Rico, el Departamento de Educación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Oficina de la Procuradora de la Mujer y el Comité PARE, dicen presente en los esfuerzos de colaboración.

Por parte del sector privado, estuvieron representantes de Chuck E. Cheese, Dewey University, la Universidad Ana G. Méndez Recinto de Carolina y la Federación de Atletismo de Puerto Rico.