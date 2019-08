Residente lanza advertencia a Pedro Pierluisi

SAN JUAN – El cantautor René Pérez (Residente) reaccionó el domingo a lo que apunta a un cambio de postura del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.

“Campeón @PRPierluisi si te montas sin la vista del Senado te vamos a bajar y te aseguro que va a ser mucho peor que la caída de Rosselló. ¡Tienen que haber Estadistas decentes! No queremos mentiras ni corruptos casados con la junta que atenta contra los trabajadores de Puerto Rico”, escribió Residente en su cuenta de Twitter.

El domingo en un aparte con periodistas, Pierluisi Urrutia sostuvo que la votación del Senado de este lunes no procede, porque ya no hay un secretario de Estado.

“Esa vista que ellos (El Senado) están convocando es para ellos mismos, porque no procede una confirmación del gobernador. Hubiera procedido una votación para secretario de Estado, pero esa silla en propiedad ya no está ocupada”, sentenció.

Sin embargo, en una conferencia de prensa el viernes, luego de jurar al cargo, Pierluisi Urrutia se comprometió a renunciar como gobernador si el Senado no lo confirmaba.

“Si el Senado me ratifica, seré gobernador hasta el 2020. Si el Senado no me ratifica, seré gobernador hasta el miércoles”, expresó ese viernes Pierluisi Urrutia.

A su entender, son los tribunales los únicos que pueden resolver la controversia.

“Yo estuve en posesión del cargo de secretario de Estado en receso, por lo tanto, la Constitución dispone que era el primero en la línea de sucesión. Y como se presume que las leyes son constitucionales- aunque hayan algunos juristas a quienes respeto, que entienden que esa ley no es constitucional, que los tribunales decidan si la juramentación procede o no. Yo lo que le pido a los tribunales, incluyendo al más alto Tribunal (el Tribunal Supremo), es que si esta controversia llega, que todos recordemos que lo que queremos es un gobierno seguro, un gobierno estable, un gobierno en buenas manos. No es momento para propiciar inestabilidad, es momento para que Puerto Rico eche hacia adelante”, dijo Pierluisi Urrutia en un aparte con periodistas.

Entiende que al momento esa enmienda se presume válida, porque no ha sido impugnada en los Tribunales.

Pierluisi Urrutia juramentó como gobernador el pasado viernes, luego de que cumpliera el plazo de las cinco de la tarde que puso en su renuncia, Ricardo Rosselló Nevares.