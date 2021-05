El amor de madre y el deseo de compartir más tiempo con su hija la impulsó a crear su marca de accesorios personalizados hechos en resina.

“Yo quería realizar algo que me ayudara a tener algo que compartir con mi hija de 14 años, y viendo a una amiga que realizaba trabajos con resina me motive, ella me enseñó como trabajarla y comenzamos a realizar los llaveros y accesorios con resina de colores, brillo y formas que el cliente pidiera”, explicó Felichia González.

Resinart by Liney es una marca local que se dedica a la confección de llaveros, chapas para perros, accesorios para el cabello, bolígrafos, vasos personalizados con el mensaje o nombre que el cliente elija, entre otros.

“Todas las piezas que llevan mensaje en vinyl las sello con resina para que no se borre con facilidad”, explicó.

La marca se diferencia por sus colores llamativos, brillo y creatividad. Algunas de las resinas son fluorescentes y todas las piezas se pueden personalizar con el mensaje que el cliente quiera y la combinación de colores que prefiera.

“Cada vez que una persona me escribe le pregunto que es lo que quiere y en base a eso le ofrezco todas las opciones que tiene para crear su pieza única, por ejemplo, si lo quiere con brillo, mezcla de colores o formas”, añadió.

Una de las piezas que más se vende son los ‘ID tag’ personalizados, ya sea para enfermeras, personal veterinario o cualquier persona que necesite tener una identificación puesto en su jornada de trabajo.

A pesar de que no trabaja colecciones, asegura que realiza estilos por temporada, por ejemplo: para la víspera de madres estuvo realizando llaveros con mensajes alusivos a las madres, de igual forma para San Valentine hizo unos juegos de mesa como “tic tac toe”.

Las ordenes se realizan a través de la cuenta de Facebook o Instagram, una vez la persona hace su pedido debe elegir le color, estilo y mensaje que desea en su pieza.