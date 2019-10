TRUJILLO ALTO – El puertorriqueño Wilfredo “Bimbito” Méndez superó una caída en el cuarto asalto para defender exitosamente su cetro de las 105 libras de la OMB al vencer por decisión técnica al mexicano Áxel Aragón en el séptimo asalto del combate estelar del cartel “Torneo de Campeones OMB”, que se llevó a cabo en el Coliseo Rubén Zayas Montañez de Trujillo Alto en una presentación de PR Best Boxing Promotions (PRBBP) en asociación con Spartan Boxing.

La pelea entre Méndez (15-1, 5 kos) y Aragón (13-3-1, 8 kos) terminó antes de tiempo después de que la pelea fuera detenida al inicio del séptimo round cuando el médico determinó que el azteca no podía continuar debido a una herida en la frente producto de un cabezazo accidental.

“Lamentablemente la pelea no pudo durar los 12 asaltos, una pelea que estaba sumamente buena, yo había tocado lona y lo había puesto mal con un palo abajo, estaba comenzando a calentar la cosa…lamentablemente hubo un cabezazo y el doctor no lo dejó continuar”, dijo Méndez tras la pelea.

En el tiempo que duró el pleito el boricua dominaba con su mejor boxeo técnico a un agresivo contrincante y en el cuarto round durante un intercambio Aragón envió a la lona Méndez, quien se levantó de inmediato.

“El golpe (que lo derribó) llegó como el de Saludar (Vic, rival anterior de Méndez), no esperaba ese gancho, pero el campamento me ayudó bastante durante los entrenamientos, toco la lona 20 veces y 20 veces me voy a levantar”, por Méndez ya que en septiembre de 2018 el puertorriqueño lo venció cuando pelearon por el cetro NABO de la OMB, detuvo la báscula en 104.6 libras.

Tras la caída, Méndez volvió a la batalla en el quinto y puso mal a Aragón con buenas manos a los planos bajos, pero en el sexto y mientras el puertorriqueño dominaba al mexicano, vino el cabezazo y así el resultado. Al ir a las tarjetas de los jueces, estos tenían la acción 68-65 y 67-66 para Méndez y 67-66 para Aragón.

El encuentro semiestelar de la noche concluyó con una victoria para Patrick Cora (9-0, 6 kos), que mantuvo su invicto con una decisión unánime de 78-74, 77-75 y 77-75 sobre Luis Midyael Sánchez (8-1, 6 kos).

Mientras, el dominicano Yenifel Vicente (36-4-2, 28 kos) se anotó un triunfo por nocaut a los 2:50 del cuarto asalto sobre el mexicano Rodolfo Hernández (30-8-1, 28 kos) cuando lo envió a la lona por la cuenta definitiva para ganar el cetro Latino de la OMB en las 122 libras.

En el combate de la noche el puertorriqueño John Correa (7-0, 5 kos) derrotó por decisión mayoritaria al mexicano Edgardo Velázquez (12-1, 12 kos). Después de enfrascarse en una dura batalla de campana a campana las votaciones de los jueces favorecieron a Correa 58-56, 58-56 y el tercero la vio 57-57; el dominicano Frency Fortunato (8-0, 6 kos) dominó al mexicano Marcos Muñiz (14-1, 11 kos) para ganar la correa Juvenil de la OMB en las 122 libras.

El resto de la acción tuvo al estadounidense Alantez Fox (26-1-1, 12 kos) venciendo por decisión unánime al el argentino Bruno Leonardo Román (21-8, 18 kos) con tarjetas de 80-71, 79-72 y 79-72; el boricua Ángel Aponte (6-0, 3 kos) venció por nocaut al argentino Facundo Eduardo Ased (9-2, 5 kos) después de derribarlo en el primer asalto. La misma concluyó a los 2:10.

Durante la cartelera, la OMB le rindió un homenaje a dos de sus campeones, los mexicanos Emanuel Navarrete y Jaime Munguía, monarcas de las 122 y las 154 libras de la entidad, respectivamente..