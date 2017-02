Retiran quesos del mercado en Puerto Rico por posible contaminación

SAN JUAN – El Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), informó el viernes el retiro del mercado de una línea de quesos por posible contaminación.

Se informó que Quirch Foods Caribbean, Inc. (“Quirch”) notificó el retiro voluntario del queso COLBY MINI HORN con fecha de uso preferencial de 28 de febrero de 2017 al 26 de julio 26 de 2017, procesado y empacado por MDS Foods, por posible contaminación con el organismo patógeno Listeria Monocytogenes.

Quirch importó y distribuyó el producto a Puerto Rico y está activamente en el proceso de notificar a sus clientes y al público en general, además de retirar del mercado cualquier inventario remanente en representación de Dietz & Watson y MDS Foods, la planta procesadora del mismo.

Para más información, favor referirse al siguiente enlace: MDS Foods Inc, of Massillon, OH is Expanding the Current Recall to include Products Identified by Deutsch Kase Haus, LLC of Middlebury, Indiana from their 02/15/2017 Product Recall