SAN JUAN – El fiscal Yamil Juarbe reveló el miércoles la identidad del sospechoso de ultimar a una mujer el domingo pasado en la marina de Fajardo, mientras se hacen las gestiones para arrestarlo en ausencia, luego que éste no se entregara a las autoridades.

Según indicó Juarbe en una entrevista radial (WKAQ), el sujeto fue identificado como Jensen Medina Mercado de 33 años, quien es vecino de Caguas. Éste indicó además, que al día siguiente del crimen, el lunes, se emitió una instrucción al Negociado de la Policía para que el hombre fuera detenido.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román dijo que se hacen las gestiones con la Fiscalía de Fajardo para acusar en ausencia al sospechoso, luego que éste no se entregara a las autoridades.

“Ahora mismo la Policía está haciendo vigilancia para dar con el paradero de este individuo. Quiero que quede claro que en este caso no va ha haber impunidad y se va a hacer justicia. Se está trabajando con Fiscalía para radicar cargos en ausencia”, dijo Román en entrevista en la misma emisora.

“Vamos a dar con el individuo. De seguro que vamos a dar con el individuo”, afirmó.

El martes la directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, la inspectora Sharon Ruiz dijo que el sospechoso sería entregado a las autoridades por su padre, pero eso nunca ocurrió. En ese momento, ésta explicó que de no entregarse, se llevaría a cabo una rueda de confrontación por fotografías, acusación en ausencia y la emisión de una orden de arresto por parte de un juez.

“Se me informó que tan pronto se identificó al sospechoso se procedió a ir a la casa, al negocio del individuo. El sospechoso no estaba en este lugar. Se dejó la citación con un compromiso del padre y su abogado de que se iba a entregar. Se estuvo esperando para la rueda de confrontación que no se pudo someter. Lo que procede es seguir trabajando con Fiscalía”, dijo Román.

“Créanme la señora gobernadora y yo hemos estado encima de esto y esto no va a quedar impune. Se va a hacer justicia y se va a proceder como dice la ley”, agregó.

Según el informe policiaco del crimen, este asesinato fue reportado a las 9:52 de la noche del domingo en Villa Marina Boulevard, en el área de los muelles en Fajardo. La occisa, quien presentaba un balazo en el cuello, fue identificada como Arelly Mercado Ríos, de 34 años, residente en Caguas.

La pesquisa arrojó que el crimen de la mujer, quien laboraba en una empresa de administración de funerarias, supuestamente se produjo luego que la víctima le entregara al sospechoso un celular que se le había extraviado en el lugar. Por el momento, no se conocen detalles de una mujer que lo acompañaba al momento de los hechos.