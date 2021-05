Río Grande: Encaminados a la inmunidad colectiva

(Fotos/Suministradas)

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

RÍO GRANDE- Con la intención de lograr la inmunización colectiva lo más pronto posible en el municipio de Río Grande, el acalde Ángel ‘Bori’ González convirtió la cancha de balonmano Néstor Milete Echevarría en un centro de vacunación permanente hasta el mes de junio de 2021.

Los requisitos para poderse vacunar es ser mayor de 18 años y que las personas menores de 21 años deben ir acompañados de su madre o pare, ya que la vacuna que estarán suministrando los jueves y viernes 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de mayo es la vacuna de Moderna, y esta vacuna no está autorizada para suministrarla a menores de 18 años.

“El proceso ha estado fluyendo con bastante agilidad, por eso le hacemos un llamado a toda persona que tenga interés de vacunarse a que llegue hasta la cancha en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. que estaremos vacunándolo, no importando que no se haya registrado con anterioridad”, aseguró el primer mandatario municipal.

El esfuerzo de vacunación se está realizando en un acuerdo colaborativo con la Guardia Nacional, el Departamento de Salud y el municipio de Río Grande.

“Hemos sido uno de los municipios que más repunte ha tenido en las pasadas semanas, porque hace tres meses teníamos 69 casos y actualmente hemos alcanzado los 360 casos. De igual forma, ha pasado con las cifras de muertes que en un pasado teníamos 20 personas fallecidas a causa del COVID-19 y esa cifra aumentó a 34 muertes, por eso estamos haciendo esfuerzos para que más personas se vacunen y no bajen la guardia con este virus”, reiteró González.

El alcalde aseguró que van por buen camino, ya que casi el 99% de las personas que se han vacunado en su municipio tienen las dos dosis de la vacuna, incluyendo a los pacientes encamados. “Hemos logrado vacunar casi a 800 encamados con ambas dosis y esperamos las próximas semanas continuar con la vacunación de los encamados con la Guardia Nacional”, sostuvo.

Se anunció que las personas que no tengan transportación pueden solicitar el servicio comunicándose al programa ‘Río Grande Te Monta’ al (787)887-2074 o a los números designados para registrarse para recibir la vacuna o para solicitar alguna información al Programa de Investigación de casos y rastreo de contactos COVID-19: (787) 399-3167, (787) 399-3142, (787) 399-5776, (787) 399-3138, (787) 399-6247 o el (787) 399-3148.

González exhortó a las personas de otros pueblos y los extranjeros a que pasen por la cancha a vacunarse y que aprovechen estos recursos que tienen dos días a la semana por dos meses.

Concluyó diciendo que “estará realizando un censo por comunidades para saber que comunidades del municipio tienen un porcentaje bajo de vacunación para mover el proyecto hasta ese lugar y lograr esa inmunidad que estamos buscando”.