Río Grande ya cuenta con sala de emergencias las 24 horas

RÍO GRANDE – Desde el lunes, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Río Grande cuenta con un tercer turno de servicio, por lo que la sala de emergencias abrirá las 24 horas del día.

Según explicó el alcalde de ese municipio, Ángel “Bori” González, cuando él inició como primer mandatario, para el 2014, el CDT estaba cerrado y las instalaciones en una situación deprimente.

“Cuando nos convertimos en alcalde de Río Grande este CDT estaba cerrado y los residentes me lo pedían todos los días. Me decían: alcalde “hay que abrir el CDT”, “necesitamos el CDT abierto” y hasta me llegaron a decir “se nos puede morir alguien si no lo abre”. Definitivamente empezamos ya en 2015 con una alianza junto al Departamento de Salud y el Hospital Caribbean Medical Center a ofrecer servicios de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. y hoy ya es una realidad las 24 horas”, manifestó el alcalde.

En este renovado centro de salud, además, los pacientes pueden recibir servicios de laboratorio clínico, radiología, cuidados médicos y servicios de pediatra.

Asimismo, en el Centro de Servicios existen oficinas de salud mental a través del Centro CHAI, de Sevicio al Paciente del Plan de Salud del Gobierno a través de Fajardo Group Practice y de vacunación.

Para la directora ejecutiva de la sala de emergencia, la Dra. Sara López Martín, el día de hoy es uno histórico y lleno de retos superados.

“Cuando llegamos en el 2015 hubo que hacer un trabajo muy importante donde reparamos las unidades de aire acondicionado, reemplazamos las bombas de la cisterna, se rehabilitó el generador eléctrico y gran parte del interior del edificio, además de que seleccionamos muy cuidadosamente al personal que aquí trabaja para que tuviera sobretodo empatía con los pacientes. Pudimos hacer equipo junto al municipio de Río Grande y el alcalde Bori González para que todo fuera prioridad. Él siempre nos ha insistido en que para el la salud es importante y lo ha demostrado en sus acciones con el CDT en los huracanes, en los sismos y ahora ante el COVID-19”, expresó la galena.