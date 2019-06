Rivera Schatz reitera se debe privatizar servicio de lanchas para Islas Municipio

Fajardo-Ante la continuos problemas sobre la transportación marítima desde y hacia las Islas Municipio de Vieques y Culebra el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reiteró hoy que ese servicio debe ser privatizado. Sin embargo, destacó que como parte de esa Alianza Público Privada se debe estipular claramente que se cree una junta de residentes y comerciantes la cual determinará “si se paga, no se paga o hasta cancela el contrato”.

“Argumenta que Junta de residentes y comerciantes será ente vital para determinar si hasta se cancela un contrato”.

“El día que ese poder esté en las manos de la gente que recibe el servicio, ese día entonces vamos a tener muchísimos problemas menos que los que estamos enfrentando porque ciertamente el gobierno lleva décadas tratando de buscar alternativas que en momentos fluyen relativamente bien y en otros fluye malísimo. Ese vaivén a quien perjudica es al ciudadano que necesita moverse de un punto a otro. También al comerciante que necesita tener su mercancía, al profesional que tiene que venir a prestar servicios, entre otros.”, dijo el presidente del Senado quien se ha reunido en varias ocasiones con los afectados.

“Este es un tema que tiene que tocarse con profundidad y seriedad … El servicio que presta la empresa privada, porque depende del cliente que lo utiliza, procura tener excelencia en lo que ofrece…En Vieques y Culebra viven puertorriqueños como los que viven en Ponce, Mayagüez, Jayuya y Trujillo Alto.”, argumentó Rivera Schatz quien inspeccionó esta mañana el antiguo terminal de lanchas en Fajardo acompañado del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez y de las senadoras Nayda Venegas Brown, Evelyn Vázquez Nieves y Margarita Nolasco Santiago.

De hecho durante la inspección el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, informó que actualmente el terminal está “gravado federalmente” por lo que aún no se puede traspasar al municipio. Asimismo, se informó que la embarcación Cayo Blanco se encuentra en el estado de Florida y que la misma regresará a la Isla a finales de mes.

Precisamente hace unos días se llevó a cabo una manifestación por parte de residentes y comerciantes de Vieques y Culebra reclamando un mejor servicio.

Otro de los temas de particular interés para Rivera Schatz es el estado de los balnearios de la Isla. De hecho, la Asamblea Legislativa aprobó que se traspasen varios balnearios a los gobiernos municipales incluyendo el “Seven Seas” de Fajardo hasta el cual llegó Rivera Schatz. Esta medida está lista para la firma del gobernador.

“Varios de los alcaldes que han estado solicitando el traspaso de los balnearios al gobierno municipal han dicho que están dispuestos a absolver los empleados porque tienen la experiencia y el conocimiento. No creo que eso sea un obstáculo insalvable. Lo que no puede ser opción es que los balnearios no estén (aptos) para le disfrute pleno de los puertorriqueños y los visitantes”, explicó el presidente del Senado en una emisora radial en la que informó que la Cámara Alta ha aprobado $13.6 millones para el Distrito Senatorial de Carolina.

Durante su segunda visita en “Senado Contigo” a Fajardo, Rivera Schatz junto al presidente de la Cámara y los senadores visitó la panadería Pan Rico, el centro de envejecientes CAMED y la escuela vocacional Ana Delia Flores (con el secretario interino de Educación). También, el Centro Multidisciplinario Respiro y el Parque Pasivo las Croabas.

“Agradezco al presidente del Senado por tomar un tiempo y visitar el municipio de Fajardo. Esta región es una de mucha importancia para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Esta visita, en conjunto con las acciones que hemos tomado en los últimos años, reiteran el compromiso que tiene la Asamblea Legislativa con mejorar la calidad de vida de sus residentes”, opinó el presidente de la Cámara de Representantes.