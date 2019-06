Rivera Schatz “sanito, vivito y coleando” y dice Legislatura no investigará señalamientos corrupción

SAN JUAN – El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz afirmó el miércoles que no está vinculado con ningún acto de corrupción, mientras insistió en que las autoridades federales investiguen todo lo que sea ilegal y que la Asamblea Legislativa no hará ninguna investigación sobre alegaciones de corrupción.

“Estoy sanito. Vivito y coleando. Para los que creían que había algo contra mí, lamento decirles que van a tener que reprogramar el fin del mundo. Aquí estoy yo, sanito y listo para lo que sea. No estoy boconeando, lo estoy diciendo de frente”, dijo Rivera Schatz en entrevista radial (WKAQ).

“No tengo ninguna herida… No estaba escondido, estaba trabajando”, dijo al defenderse de su silencio ante la controversias.

Las declaraciones se dan luego que el martes, Raúl Maldonado Nieves insistiera en los señalamientos que hizo de que el gobernador es corrupto y que ordenó que se cambiara el informe de la auditoría que hizo la empresa BDO sobre el manejo de los vagones con ayuda para damnificados del huracán María. Esto, luego que su padre, el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier fuera despedido de sus cargos por denunciar una alegada mafia institucional en esa agencia sin antes habérselo comunicado al mandatario.

El líder del Alto Cuerpo insistió el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) debe investigar cualquier actuación que represente ilegalidad o corrupción.

“Sí están encaminadas las investigaciones me alegro que el FBI esté investigando todo lo que está investigando. Me parece que es correcto que lo haga. (Que se investigue) a todo el mundo. Una vez concluyan (las investigaciones), donde no haya nada deben decirlo también. Donde haya algo, denunciarlo… No pueden dejarlo a la especulación. Si bien es cierto que violar la ley es detestable, peor es insinuar que alguien viola la ley sin que lo haya hecho”, expresó.

Aseguró no le preocupa que las autoridades federales hagan un operativo anticorrupción. “Estoy totalmente de acuerdo con eso. No tengo ningún problema con eso. Le corresponde al FBI hacer su trabajo y deben procesar a todo el que haya incurrido en conducta criminal”, apuntó.

Sin embargo, Rivera Schatz dijo que no es necesario que la Asamblea Legislativa investigue estos señalamientos. “La Asamblea Legislativa no renuncia a ninguna facultad que tenga y si tiene que hacer algo, lo hace. Pero si ya hay investigaciones en curso del FBI y del Departamento de Justicia, lo prudente es esperar que ellos terminen”, dijo.

Entretanto dijo que las denuncias de Maldonado Gautier “requieren atención. Atención que el Departamento de Justicia le ha dado. Fueron citados para el próximo viernes para que él (Maldonado Nieves) y su papá (Maldonado Gautier) si tienen alguna información que ofrecer así lo hagan. Han dicho que van a ir al FBI o fueron, lo que me parece bien. No debe despacharse ninguna alegación de esa categoría livianamente”.

El líder senatorial prefirió no opinar sobre el despido del también director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y principal oficial financiero del gobierno, por desconocer las razones por las que el gobernador tomó esa decisión.

Además, arremetió contra los integrantes del Partido Popular Democrático (PPD). “Cuatro años más. Puerto Rico está en buenas manos, pero que los populares no vengan con actos de moralidad que no vengan a decir que ellos son los que tienen fuerza moral porque no han hecho nada por Puerto Rico y su gobierno fue el más corrupto”, dijo el legislador al referirse a los casos de corrupción de funcionarios populares.