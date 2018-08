Roberto Alomar: A exponer el talento local

SAN JUAN – El miembro del Salón de la Fama Nacional de Béisbol, Roberto Alomar y la Major League Baseball (MLB) se han asociado para ser anfitriones de un ‘showcase’ de béisbol en Puerto Rico que tendrá lugar del 31 de julio al 5 de agosto en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan. El objetivo de PR12 es mostrar a los mejores 150 jugadores amateurs nacidos en Puerto Rico en frente a los Scouts de Grandes Ligas y Reclutadores Universitarios.

Roberto Alomar actuará como comisionado del torneo y recibirá ayuda de parte de Sandy Alomar; junto a expuertorriqueños que participaron en la MLB y entrenadores, entre otros. El torneo será de entrada gratuita para el público y MLB.

“Estoy extremadamente agradecido de asociarme con el Comisionado Manfred y la MLB para brindar esta oportunidad increíble para el béisbol juvenil en mi Puerto Rico natal. Los torneo recibieron y reciben un gran apoyo en toda la isla. Me gustaría agradecer a los municipios de Mayagüez, Juana Díaz, Salinas, Guaynabo, Aibonito, Gurabo y Fajardo para nuestras pruebas en sus estadios”, dijo Alomar. “También me gustaría expresar mi gratitud a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz por permitir el uso del estadio Hiram Bithorn para el torneo. Me siento honrado por el trabajo duro y la dedicación de nuestros organizadores de torneos, entrenadores y el personal de Petra Media. Este va a ser un torneo especial y espero ver estos los jugadores jóvenes que persiguen sus sueños”, añadió.

Alomar fue uno de los pocos jugadores de Grandes Ligas que participaba en la Liga Invernal de Puerto Rico; emulando a figuras como José ‘Cheo’ Cruz, Juan José Beniquez, Iván de Jesús y Tony Valentín entre otros. Además, fue parte del famoso ‘Dream Team de Puerto Rico en la Serie del Caribe (1995). En las mayores participó con los Padres de San Diego, los Azulejos de Toronto y los Orioles de Baltimore, entre otros. Ganó 10 guantes de oro y está considerado una de las mejores segunda base de todos los tiempos. Se anima a los equipos y reclutadores universitarios a asistir.

Más información en info@alomarsports.com.