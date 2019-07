T-Ago: Ropa de diseñador para bebé (VIDEO)

Jayleen Rodríguez

Con la delicadeza de un bebé y el estilo de un rey, T-Ago es una colección de ropa para bebé diseñada a mano, inspirada en el estilo ‘vintage” con colores y estilos fuera de lo usual.

La marca creada por la diseñadora de moda Nicole Marie busca crear piezas de ropa que hagan lucir al bebé como un muñeco y que también les permita a las madres a celebrar cada etapa de su hijo con un outfit clásico. “Me encanta la ropa de época, y quise inspirarme en esas piezas clásicas que nos encanta ponerles a nuestros bebés para que se vean súper chulos, pero con el estilo de ropa de época”, explicó.

Aunque su negocio solo lleva siete meses, su pasión por la moda comenzó hace 10 años cuando decidió estudiar costura en la escuela vocacional de su pueblo natal: Ponce. Posteriormente, en la universidad se graduó de empresarismo, pero continuó con la inquietud de ejercer en el campo de la moda lo que la llevó a estudiar en la escuela de diseño Lisa Thon, en San Juan.

“Una vez me casé, me mudé a San Juan, y no podía dejar pasar la oportunidad de estudiar diseño de moda en la Escuela de Diseño Lisa Thon”, sostuvo.

T-Ago nació del deseo de emprender un negocio enfocado en la moda, y al nacer su bebé quien también se llama T-Ago, direccionó su idea a la creación de una línea de ropa para bebés. “Siempre había querido crear una línea de ropa, cuando nació mi niño celebré todo, ese primer pañal que le cambié, cuando le quitamos la pulserita, y fue entonces cuando recordé ese sueño que tenía de crear una marca de ropa y comencé a escribirlo todo lo que se me ocurría, hasta que el día antes de que se acabará el año 2018, lanzara la página de Facebook”, dijo la diseñadora.

La creadora de la marca, Nicole Marie asegura que su intención con cada pieza es hacer cada momento especial, por lo que utiliza colores diferentes, y en la confección de una pieza puede pasar hasta seis meses creando el concepto de la colección.

“Para cada mamá su bebé es lo más hermoso del mundo, por eso cada pieza la confecciono con amor y cuidando cada detalle para que cuando le pongan la ropita el bebé parezca un muñequito. En cada envío que realizó aprovecho para empacar mensajes de amor, empoderamiento y apoyo hacia las madres en sus sueños, mensajes como sigue avanzado, sigue así, el cielo es el límite”, manifestó.

Además de las piezas de ropa, también diseña accesorios como el clip de madera natural que, además de decorar, sirve para calmar el picor que provoca en la encía cuando le comienzan a salir los dientes, accesorios para la cabeza como lazos y bandas todo confeccionado a mano.

“La diferencia de diseñar y coser a mano es que puedo mirar cada detalle, seleccionar los botones, dobladillos y telas que quiero agregar a cada pieza, eso lo hace más especial, por eso siempre recalco el valor del trabajo y el amor con el que preparo cada pieza”, sostuvo Nicole Marie.

Recientemente, la marca inició una campaña que se llama T-ogether for a Cause iniciativa que según explicó la diseñadora busca impactar de manera positiva a alguna familia que esté pasando por una necesidad en específico. “Queremos que con cada colección que lancemos, que una parte de esa portación se pueda donar a una familia que tenga una necesidad, especialmente madres y niños”, enfatizó.

La línea de ropa se vende a través de las redes sociales, Facebook e Instagram como T-Ago, donde puedes realizar tu pedido con envío gratuito a Estados Unidos y Puerto Rico.