Rotundo ‘no’ de Emeric: Se opone a aumento en tarifas para lanchas de carga

VIEQUES – A principios de julio, la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico (ATM) publicó un aviso para anunciar la celebración de vistas públicas con el fin de presentar el ajuste de las tarifas para las rutas marítimas que incluyen los servicios brindados a las islas municipio de Vieques y Culebra. Este contempla un aumento en las tarifas para los no residentes, sin embargo, se propone aumentar, además, las tarifas para lanchas de carga que sí afectarían a los residentes de ambas islas municipio.

La vista pública será el 3 de agosto en el Centro de Usos Múltiples de Vieques a las 11:30 a.m.”

El alcalde de Vieques, Víctor Emeric, envió un comunicado de prensa expresándose en contra de este aumento y reclamando a los residentes de la Isla Nena a acudir a las vistas públicas y votar con un contundente ‘no’ a las nuevas tarifas.

“Llama la atención y sorprende el cambio de tarifas que propone la ATM en cuanto al sistema de transporte de vehículos, en el cual se propone es igual para todo el mundo (incluyendo a los residentes de Vieques y Culebra). Según ATM, este cambio será de acuerdo a lo que ellos llaman “Costo real de transportación de artículos”. Para que haya una idea de lo que esto implica, un carro pequeño costaría transportarlo $100 ida y vuelta. Lo cual es definitivamente inaceptable, ya que sería en Vieques y Culebra donde único se tendría que pagar $100 de “peaje” por ir al municipio más cercano”, explicó el primer ejecutivo de Vieques.

Las nuevas tarifas propuestas para lanchas de carga incluyen un aumento en: animales (caballos y vacas), carros, motocicletas, ‘fourtracks’, tablas de ‘surf’, entre otros artículos.

“La posición de nuestro municipio es que las tarifas para los residentes e inclusive para el comercio (local o no local) tienen que permanecer inalteradas. Un aumento para los vehículos de residentes y comerciales implicaría un aumento más en el ya alto costo de vida en las islas municipios y el aislamiento total de nuestra isla municipio. Exhortamos a la ciudadanía a masivamente asistir a estas vistas y oponerse a esta situación con un no enérgico”, puntualizó Emeric.

De aprobarse las nuevas medidas, el costo para que un turista viaje a ambas islas municipio aumentará de $2 (el boleto) a $11.25.

Las vistas públicas se llevarán a cabo el 30 de julio en el Centro de Usos Múltiples de Ceiba desde las 10:00 a.m. y en el salón Capitular de Fajardo, (antigua casa alcaldía) desde las 2:30 p.m.; 31 de julio en la cancha Juan de la Cruz Soto de Culebra a las 11:30 a.m.; y el 3 de agosto en el Centro de Usos Múltiples de Vieques a las 11:30 a.m.

Por último, el alcalde viequense exhortó al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y al representante del Distrito #36, Carlos “Johnny” Méndez, a que también se opongan al aumento y apoyen a los residentes de la isla municipio.