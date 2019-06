Ryan Sánchez: Un gigante de nacimiento

CAROLINA – “Yo soy de aquí…de Carolina. Yo soy atleta de la tierra de Clemente. ¿Qué orgullo más grande que ese?”

Esas fueron las palabras del velocista Ryan Sánchez, quien ahora es rodeado de cámaras y periodistas

cada vez que sale a competir, pero que mucho antes de que llegara el reconocimiento, era un joven nacido y criado en Carolina que se desarrolló en los programas deportivos municipales.

“Yo soy de Barrazas. De familia humilde. No vengo de mucho. Por eso yo creo que puedo ser ejemplo para la juventud. Que siempre y cuando uno trabaje duro, tenga disciplina, dedicación y gente que te apoye, uno puede lograr muchas cosas”, dijo.

Ryan ha ido a tres mundiales, ha ganado medallas de oro y plata en competencias internacionales y ya está clasificado para el Mundial de Atletismo. Pero para este atleta, el deporte va mucho más lejos.

“Yo de nene hacía otros deportes. Me gustaba mucho el baloncesto y hacía taekwondo. No fue hasta que llegué a nivel juvenil que comencé a despuntar en atletismo. Pero el deporte para mí es otra cosa. Es un estilo de vida. Si yo no hubiese estado en esos programas del municipio no sé qué hubiera hecho”, expresó el joven de 20 años.

Ryan es el mayor de tres hermanos, todos enfocados en el deporte como herramienta de cambio en sus vidas, y fue en esos primeros años de vida que encontraron en el ejercicio y la recreación la combinación perfecta de entretenimiento y disciplina.

“Cuando empecé en el Club Gigante era para compartir con gente. Yo ni pensaba en ser un atleta de alto nivel. Y mira, yo le he sacado provecho a esto y tengo muchas amistades que han podido estudiar gracias al deporte, y que han hecho cosas por el deporte, pero aunque no lleguen a nada, con pasar por los procesos de compartir y entrenamiento, ayuda a uno a desarrollar disciplina y a entender que el trabajo es fuerte pero uno ve lo bueno que sale de ahí”, explicó Ryan, cuya experiencia en el Club Gigante dio paso a su matrícula en la Escuela de los Deportes de Carolina.

El desarrollo de Sánchez ha sido gracias a un trabajo duro y comprometido de todos los que lo han rodeado, llevándolo a la cima de su deporte.

“Esto es una relación entre el atleta, sus entrenadores, sus clubes, su familia y todo el que quiere lo mejor para él. El municipio le dio a Ryan la oportunidad de progresar en el deporte y Ryan ha representado con orgullo al Municipio, y ahora es ejemplo para esos niños que van creciendo y que lo ven a él que salió de esos programas como que ‘si él pudo, yo puedo’, y eso es bien importante”, expresó Jorge París, director auxiliar de la Oficina de Deportes del Municipio Autónomo de Carolina y quien lleva más de 10 años trabajando con Ryan.

Actualmente, el estudiante-atleta posee el récord universitario en los 800 metros, el cual consiguió en su último año de las Justas de Atletismo de la LAI mientras representaba a su Universidad del Turabo, donde estudia programación de computadoras.

En este momento de su vida, toda decisión se toma con el deporte y los estudios en mente.

“Todo es entrenamiento, estudio y descanso. Esa es su vida si quiere seguir creciendo en el deporte y terminar siendo un Javier Culson. La ventaja es que como Ryan comenzó temprano en esos proyectos de Carolina, él ha visto lo que necesita para sobresalir”, reveló París.

El municipio impacta alrededor de 10,000 niños y jóvenes al año en sus programas de Recreación y Deportes, abriendo puertas en diferentes disciplinas, ya sea para futuras becas estudiantiles o simplemente, para mantenerlos en caminos productivos.

Lo próximo en agenda es el viaje a Doha, capital de Qatar, para el Mundial de Atletismo. El viaje de 20 horas podría ser retante, de no ser porque Ryan ya ha podido viajar el mundo desde una temprana edad gracias a sus hazañas deportivas.

“Mira, el deporte puede hacer muchas cosas. A veces hay que tener suerte de vivir en un sitio donde puedas llegar a hacer deporte, y si lo sabes aprovechar puedes hacer muchas cosas. Yo me he puesto esa camisa con los colores de la bandera de Puerto Rico, con las letras en cursivas bien elegante, no hay nada más grande que eso y se lo debo al deporte”, concluyó el atleta nacional.