Sabrosuras: Pollo frito americano

Ingredientes

1/2 pollo troceado

3 tazas de harina

2 taza de “maicena”

1 diente de ajo grande

Pimentón dulce

Pimienta negra

Ajo en polvo

agua

curry (opcional)

sal

Aceite de oliva virgen

Preparación

Lo más importante del pollo frito americano es el rebozado que lo hace tan característico y apetecible. Aunque se prepara muy rápido, deberá reposar entre una hora y dos antes de freírlo.

Para preparar la masa del rebozado, mezclaremos primero las dos tazas de harina y una de maicena.’

Machacamos el diente de ajo grande y hacemos casi una pasta que incorporamos a la harina que hemos mezclado. Añadimos también una cucharada de pimentón dulce.

A continuación, le pondremos una cucharadita de pimienta o cayena en polvo, dependiendo de lo picante que nos guste. También podemos optar por no poner picante. Eso va a gusto de cada uno.

Ahora le añadimos sal y lo vamos humedeciendo con agua hasta que obtengamos una masa pegajosa. No debemos pasarnos de agua, no tiene que ser liquida la pasta.

Después bañamos los trozos de pollo que tienen que estar bien secos antes de untarlos con la masa. Los trozos no deben ser muy gruesos porque costaría de que se hiciesen por dentro.

Dejamos reposar el pollo al menos una hora para que se impregnen bien y cojan todo el sabor de la mezcla.

Mientras se marina el pollo, cogemos un bol y preparamos otra mezcla seca. Añade la otra taza de harina y de maicena. Mezcla bien y añade una cucharadita de sal, una pizca de curry en polvo, otra de pimentón dulce, pimienta negra y ajo en polvo.

Calentamos una sartén con un buen chorro de aceite de oliva, y antes de echar el pollo en la sartén, volvemos a rebozarlo con la mezcla seca que hemos preparado, presionando bien.

Finalmente, freímos los trozos de pollo hasta que estén dorados. ¡Buen provecho!