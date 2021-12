Salpica al Noreste contratos con Waste Collection y JR Asphalt

(Foto/Suministrada)

LOÍZA – No solo Cataño tenía contrato con las compañías Waste Collection y JR Asphalt, empresas implicadas en el esquema de corrupción por el cual el exlalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, se declaró culpable ante el foro federal. Otros municipios como Trujillo Alto, Naguabo, Humacao y Loíza también tienen contratos con una o ambas empresas.

En el caso de Loíza, la alcaldesa Julia Nazario, en declaraciones escritas, sostuvo que en su caso se trata del alquiler de tres camiones con Waste Collecition y que ha representado un ahorro de $2.2 millones en cinco años.

“Jamás, ni esta ni ninguna compañía, nos han hecho ningún tipo de ofrecimiento. De hecho, no lo hubiésemos permitido”, escribió en la red social Facebook.

El contrato culmina en marzo 2022 y, una vez terminado, el municipio podrá quedarse con los camiones para seguir utilizándolos.

Por los tres camiones, el municipio de Loíza paga un canon de arrendamiento mensual de $16,500, desde el 2018.

Asimismo, el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, dijo estar tranquilo ante la presunta investigación federal por contratos con la empresa Waste Collection. Este municipio tiene un contrato con esta compañía por siete años, que culmina en el 2024 por cerca de $3.2 millones anuales. El alcalde aseguró que no ha recibido ningún tipo de solicitud de documentos o entrevista por parte de las autoridades estatales o federales. Además, negó tener una relación de amistad con Oscar Santamaría, contratista involucrado en la pesquisa federal.

Por otro lado, el municipio de Naguabo cuenta con un contrato activo con Waste Collection. Este fue firmado por el pasado alcalde Noé Marcano y tiene vigencia hasta el 2027. Se trata de un contrato para el servicio de manejo de desperdicios sólidos por el monto de $1,497,917.70.

A través de los medios de comunicación nacionales, ha trascendido información en la que se menciona a Naguabo y al exalcalde como uno de los municipios en investigación por fuentes anónimas o no oficiales. El ahora director ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) sostuvo, en declaciones escritas, que no emitirá comentarios hasta que no surja información oficial.

“Quiero dejar establecido que hasta el momento no he recibido ninguna información de fuentes oficiales, por lo que no estaré emitiendo ningún comentario al respecto. Continuamos trabajando con los proyectos que tenemos en agenda para adelantar los objetivos trazados en la Corporación. De surgir información de fuentes oficiales, estaremos en la mejor disposición de emitir declaraciones al respecto”, manifestó Marcano.

Por último, otro alcalde que se menciona como parte de la investigación federal lo es Reinaldo Vargas, ejecutivo municipal de Humacao. El municipio tiene un contrato activo con JR Asphalt por una cuantía de $3,835,000, para asfalto y cuya vigencia es hasta el 30 de junio de 2022.

Otros municipios como Ceiba y Luquillo también otorgaron contratos a esta empresa durante el 2021, para asfaltar carreteras.

El alcalde de Humacao, por su parte, envío unas declaraciones escritas, reaccionando a las imputaciones en su contra. “Deseo dejar claro que no he sido notificado por ninguna autoridad oficial sobre investigación alguna hacia mi persona, por lo que no estaré emitiendo comentarios al respecto. Continuaré trabajando como lo he hecho desde el primer día por nuestra gente de Humacao dándole el buen servicio y continuidad a trabajos y proyectos que hemos establecido para el progreso y bienestar de nuestro pueblo”, expresó Vargas.