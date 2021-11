Salud dirá en la tarde cómo será el proceso para vacunar a los menores, adelanta gobernador

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El Departamento de Salud ofrecerá detalles en la tarde del miércoles sobre el proceso para vacunar a los menores de 5 a 11 años, que será requisito para ir de manera presencial a las escuelas, informó el gobernador, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia. “Yo lo que puedo decir de mi parte, es que el mandato es que todo niño o niña que desee educación presencial, pues debe ser vacunado. Claro está si hay algunas excepciones, por ejemplo, condiciones médicas. Pero esa es la política que tuvimos para los de 12 años o mas y lo que vamos es que vamos a extenderlo a los de 5 a 11 años. Y nuestra meta es que, y estoy seguro que lo vamos a lograr, es que ya para mediados del mes de enero todo el estudiantado de las escuelas públicas esté vacunado”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre que harán en caso de que algunos padres se nieguen a vacunar a sus hijos, Pierluisi Urrutia expresó que “eso es decisión de los padres, pero mi posición es que la decisión responsable, no solo por el bien de sus hijos, sino de toda la sociedad, es que se vacunen. Si por alguna razón no se vacunan, siempre podemos proveerle la educación a distancia, que como yo he dicho, no sustituye la educación presencial”.

Por su parte, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, explicó que en el caso de los estudiantes que ya tienen la edad para vacunarse, los de 16 años en adelante está sobre el 96 por ciento. Mientras que los menores de 12 a 15 años está cerca del 87 por ciento.

“A medida que vayamos viendo como va el proceso de vacunación, estaremos tomando decisiones. Pero ya hemos visto y tenemos casos de adolescentes y de jóvenes que sus padres no les han autorizado la vacunación. Obviamente, seguimos en la conversación y seguimos fomentando ese proceso. Sabemos que es una cuestión de acceso a la información y no nos rendimos para que estemos mas cerca de ese 100 por ciento”, expresó Ramos Parés.