SAN JUAN – El Departamento de Salud hizo hoy un llamado a redoblar esfuerzos durante la época festiva y salir a vacunarse contra la influenza, luego de que el más reciente informe de vigilancia de esta enfermedad, reflejara un aumento de casos confirmados llegando a colocarse por primera vez durante esta temporada, sobre el umbral de alerta.



Según muestra el informe, que cubre la semana 50 (del 8 al 14 de diciembre), se confirmaron 946 casos de influenza. Un incremento de 389 casos en comparación con la semana anterior que mostraba un total de 557 casos. La región de Fajardo es actualmente la más afectada, seguido por los municipios de Ceiba, Naguabo, Arroyo y Jayuya, siendo los que mayores casos han reportado.



No obstante, la Dra. Carmen Deseda, epidemióloga del Estado recalcó que, en comparación con temporadas anteriores, los números de casos se han mantenido inferiores gracias a las actividades de vacunación que se han estado llevando a cabo alrededor de todo Puerto Rico y a la respuesta de la ciudadanía.



“El año pasado se habían registrado, para esta misma fecha, unos 2,376 casos de hospitalizaciones por influenza, casi cuatro veces más de los casos que tenemos reflejados en el más reciente informe, con 565. Entendemos que esto se debe al alto número de personas vacunadas contra la influenza que, según el Registro de Vacunación de Puerto Rico, casi alcanzan las 200 mil. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, y menos en estas épocas en las que existe un alto volumen de viajeros, tanto internos como externos, por las festividades. Es de suma importancia que quien no se haya vacunado aún, lo haga”, precisó la epidemióloga.



Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, doctor Rafael Rodríguez Mercado abundó sobre el efecto positivo que ha tenido la vacunación en la Isla, indicando que para esta misma fecha en la temporada anterior, ya se habían reportado tres fatalidades, mientras que al día de hoy no se ha reportado ninguna. Por lo que aprovechó para enfatizar que la vacuna nos protege del serotipo H1N1, así como de otros tipos de influenza como la tipo A y B.



“Hacemos nuevamente un llamado a los ciudadanos a que se vacunen. La mejor manera de prevenir la propagación del virus de la influenza es a través de la inmunización. No queremos lamentar muertes por influenza, por eso hemos estado muy activos exhortando a la ciudadanía a vacunarse para evitar una epidemia o que personas vulnerables, como los adultos mayores con enfermedades crónicas, adquieran la enfermedad”, manifestó el titular.



El Departamento de Salud se mantiene vigilante ante la temporada de influenza por lo que ha estado llevando a cabo, desde inicios de la temporada, una campaña de vacunación, a tono con la política pública de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, de promover la prevención como una de las medidas principales por mantener a la ciudadanía saludable. De igual forma, ha establecido centros de vacunación alrededor de toda la isla para facilitar el acceso a la vacuna.



Es importante que toda persona que sea mayor de seis meses de edad se vacune. Especialmente los niños y personas mayores de 65 años. Este último grupo suele padecer condiciones crónicas y está en mayor riesgo de presentar complicaciones si se contagian con el virus. Asimismo, es sumamente importante que menores de nueve años reciban dos dosis, con un espacio de un mes entre una dosis y otra, si no se han vacunado anteriormente.



En el caso de las mujeres embarazadas, se recomienda la vacunación contra la influenza usualmente a partir de la semana número 27. La vacuna funciona entre cinco a seis días, luego de haber sido administrada.



“Por eso es importante que las personas se vacunen lo antes posible para que estén protegidos. Ahora mismo muchas personas viajan por motivo de la Navidad, al no estar vacunados, el virus se sigue propagando ya que toda persona es susceptible a la influenza. Si no tomamos la acción de ser vacunados, favorecemos la propagación del virus. La gente se debe vacunar, aunque le haya dado la influenza. La persona que se crea que no le volverá a dar influenza porque ya le dio una vez, se equivoca ya que hay otros serotipos de influenza circulando. De ahí la importancia de la vacunación. La vacuna es segura, es efectiva y los riesgos adversos son mínimos”, indicó Rodríguez Mercado.



El virus de la influenza es altamente contagioso. Una persona contagiada por el virus, también puede enfermar a todas las personas que estén cerca de ella. De hecho, el adulto puede transmitir el virus desde un día antes de presentar signos y síntomas de enfermedad y hasta cinco días después. El niño puede transmitir el virus hasta por 10 días o más.



Para obtener información sobre Centros de Vacunación cercanos a usted puede visitar www.vacunatepr.com o www.flumaraton.com.



