Salud recalca estar preparados para responder a un caso positivo de coronavirus

SAN JUAN – El Departamento de Salud aseguró que, aunque reconoce que las probabilidades de que el nuevo coronavirus ingrese en nuestro territorio son bajas, se encuentran preparados y existen unos protocolos establecidos en caso de que surja un caso positivo.



Según se explicó, primeramente la Oficina de Epidemiología envió a todos los hospitales y epidemiólogos las guías de protocolos para la vigilancia y reporte de coronavirus. Este establece que, toda facilidad de salud que identifique un posible caso de coronavirus novel 2019, debe notificarlo inmediatamente al epidemiólogo regional del Departamento de Salud.



De requerirse una muestra, se debe coordinar con el personal del laboratorio de salud pública del Departamento de Salud, para el manejo y envío de la muestra al laboratorio de Atlanta de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El personal del laboratorio de salud pública del Departamento de Salud será el responsable de coordinar y referir las muestras al CDC para análisis, ya que actualmente es el único que realiza las pruebas diagnósticas para detectar este virus.



La persona sospechosa de tener el virus es aislada y llevada a un hospital que la agencia ha identificado en la Isla con habitaciones preparadas para atender casos que requieren aislamiento. El paciente se procede a ser tratado de acuerdo a los síntomas que presente y se mantiene en observación.



“El nuevo coronavirus continúa bajo control y todo los casos identificados han sido de personas que han llegado a territorio americano con la enfermedad, lo que significa que aún no se puede concluir que esté circulando en los Estados Unidos o que haya un caso de contagio de persona a persona en Norteamérica. No obstante, nos corresponde a todos asumir una postura activa ante la amenaza de cualquier enfermedad que pueda poner en riesgo nuestra salud y detener sus posibilidades de propagación. Por eso, continuamos trabajando coordinadamente con los CDC en la vigilancia activa, en la diseminación de los mensajes de prevención y hemos actualizado nuestros protocolos ante el posible escenario de que surgiera un primer caso”, reiteró el titular de Salud.

Indicó además, que hoy, los CDC aumentaron su alerta de viaje al mayor nivel y piden que se evite cualquier viaje a este destino. Los CDC emplearán también, mayores recursos en los puertos de entrada identificados para llevar a cabo estrictos procesos de monitoreo entre viajeros provenientes de China.



“Los CDC y la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos están implementando exámenes de salud mejorados para detectar viajeros con fiebre, tos o dificultad para respirar cuando ingresan a los Estados Unidos” dijo Rodríguez Mercado.



Los procedimientos de detección requieren que los viajeros completan un breve cuestionario sobre su viaje, cualquier síntoma e información de contacto. En adición, personal de los CDC toma la temperatura de cada viajero con un termómetro portátil sin contacto (termómetros que no tocan la piel) y observan al viajero en busca de tos o dificultad para respirar. Si se identifican viajeros enfermos, los CDC los evalúan más a fondo para determinar si deben ser llevados a un hospital para una evaluación médica y para recibir atención según sea necesario.



Si el viajero no tiene síntomas, el personal de los CDC proporcionará tarjetas de información de salud para llevar con ellos. Las tarjetas le dicen a los viajeros qué síntomas deben tener en cuenta y qué hacer si desarrollan síntomas dentro de los 14 días posteriores a su partida de China.