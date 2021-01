Salud reporta 10 muertes adicionales relacionadas a COVID-19

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El informe del Departamento de Salud de este lunes reportó 10 muertes por COVID-19, mientras que se registraron 412 casos confirmados, 123 probables y 426 casos sospechosos adicionales.

Hay hospitalizadas 421 personas, seis más que el domingo. En intensivo se encuentran 77 pacientes adultos, tres más que el día anterior. En ventilador están 74 personas, dos más que el domingo.

En total hay reportadas 1,555 personas fallecidas por Covid-19, 10 más que en el informe del domingo.

De los fallecimientos reportados, 1,289 fueron catalogados como confirmados y 266 como probables.

Los casos confirmados son casos con una prueba molecular (RT-PCR) positiva. El número de casos confirmados adicionales desde el último informe no implica que estos casos corresponden a las últimas 24 horas. El total incluye casos con muestras tomadas del 19 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021.

El total acumulado de casos confirmados fue ajustado. Se sumaron 147 casos previos a la fecha del 19 de diciembre de 2020. Por otra parte, se restó un caso duplicado.

Los casos probables son casos con una prueba de antígenos positiva. El número de casos probables adicionales desde el último informe no implica que estos casos corresponden a las últimas 24 horas. El total incluye casos con muestras tomadas del 19 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021.

El total acumulado de casos probables fue ajustado. Se restaron 46 casos que tuvieron una prueba molecular positiva posteriormente. Adicionalmente, se sumó un caso del 11 de diciembre de 2020.

Los casos sospechosos son casos con una prueba serológica positiva. El número de casos sospechosos adicionales desde el último informe no implica que estos casos corresponden a las últimas 24 horas. El total incluye casos con muestras tomadas del 19 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021.

El total acumulado de casos sospechosos fue ajustado. Se restaron 76 casos que tuvieron una prueba molecular positiva posteriormente, y un caso que tuvo una prueba probable (antígeno) positiva posteriormente. Estos se sumaron a los casos confirmados y probables adicionales (respectivamente) reportados en este informe. Adicionalmente, se sumaron 26 casos previos a la fecha del 19 de diciembre de 2020.

El número de muertes adicionales no debe interpretarse como que éstas hayan ocurrido en las últimas 24 horas.

De igual forma, el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días. El total acumulado de muertes puede ser ajustado de acuerdo con el protocolo establecido por el Departamento de Salud, en consonancia con las pautas establecidas por CDC/NCHS y los criterios de estadísticas vitales de una defunción asociada con COVID-19, para la revisión de las muertes asociadas a COVID-19.

Muertes confirmadas COVID-19 son muertes de personas con una o más pruebas moleculares positivas. Muertes probables por COVID-19 incluye muertes de: personas que reúnen los criterios clínicos y la evidencia epidemiológica según definida por el CSTE, sin pruebas de confirmación para COVID-19; personas con una prueba de antígenos positiva y que reúnen los criterios clínicos o la evidencia epidemiológica según definida por el CSTE; y muertes que cumplen con los criterios de estadísticas vitales en las cuales no se realizaron pruebas de confirmación para COVID-19.

Muertes sospechosas por COVID-19 incluye muertes de personas en las que se detecta un anticuerpo específico en suero, plasma o sangre, o se detecta un antígeno específico por inmunocitoquimica en un espécimen de autopsia, que no fueron reportadas como casos confirmados o probables de COVID-19. Esto de acuerdo con las recomendaciones provisionales del “Council of State and Territorial Epidemiologists” (CSTE) y del “National Center for Health Statistics” de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El cambio en el número de muertes no debe interpretarse como que éstas hayan ocurrido en las últimas 24 horas. De igual forma, el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.

Para más información, puede acceder a través de la página web del Departamento de Salud: Mira los datos del Covid-19 en Puerto Rico.