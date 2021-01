Samuel Rivera Baez: A manos llenas en el municipio de Ceiba

Samuel “Sammy” Rivera Báez, alcalde de Ceiba. (Foto/Héctor J. Álvarez Colón)

Héctor J. Álvarez Colón

CEIBA – Con un déficit de sobre $3.5 millones y con proyectos sin culminar o dejados a mitad por la administración saliente, el recién juramentado alcalde de Ceiba, Samuel “Sammy” Rivera Báez tiene una agenda cargada para poder cumplir con sus promesas de campaña. Enfocado en trabajar para dar un mejor servicio a la ciudadanía, Rivera Báez arribó a la casa alcaldía el pasado lunes, 11 de enero, donde empleados aún se encontraban limpiando y acondicionando el edificio. Sin embargo, para el nuevo alcalde sus prioridades son mejorar las finanzas del municipio, así como comenzar a crear obras permanentes.

Uno de los grandes retos para la nueva administración será poder pagar la nómina (los 15 y 30 de cada mes). El presupuesto de ingresos y gastos presentado por la administración del exalcalde Ángelo Cruz para el año fiscal 2020-2021 fue de $8,129,333.00. De este monto, por ley, Rivera Báez destacó que, la actual administración debió dejar disponible el 50% para las funciones municipales a partir del 1 de enero de 2021 a junio 2021. Sin embargo, el alcalde electo, dijo que el informe de transición del gobierno municipal refleja gastos ascendentes a más del 30% a octubre 31 de 2020. Según el informe, Cruz contrató bajo el servicio de carrera a 23 empleados nuevos, otorgó aumentos de salario a otros 25 empleados y realizó diez reclasificaciones de personal, por lo que usó más del 50% del presupuesto.

“Aparte de los proyectos que se dejaron a mitad y otros, cuyas reclamaciones a FEMA no se culminaron, lo más difícil que pudimos ver en la comisión de transición es que después que pasan las primarias a 22 empleados se le aumenta el sueldo con la cantidad de $500 cada uno. Esto aumenta la nómina mensual a $75,000 adicionales y pone en riesgo la operación completa en Ceiba; este es el gran reto que tengo actualmente, el garantizar a los empleados su sueldo quincenal”, indicó Rivera Baez. Del mismo modo, el ejecutivo municipal agregó que solo entra con 13 funcionarios de confianza que se dividirán en las distintas dependencias municipales.

Por otro lado, el municipio de Ceiba tiene fondos obligados de sobre $9 millones por FEMA para lo que son las reconstrucciones de instalaciones deportivas, casco urbano, entre otras zonas. Rivera Báez buscará mejorar esas instalaciones, pero, además, está enfocado en culminar proyectos como la Guarida del Marlin para fomentar el turismo en el municipio costero.

Para esta zona, el ejecutivo municipal detalló que se creará un muelle, una pescadería, y un conector con la playa Los Machos. Sobre lo que dejó establecido la pasada administración en la Guarida del Marlin, Rivera Báez anunció que una de las peticiones que le hizo al gobernador Pedro Pierluisi es el traspaso de unas cuerdas de terreno aledañas para desarrollar un proyecto turístico a gran escala.

“Detrás de la Guarida del Marlin hay 147 cuerdas que están a mano derecha y le pertenecen al municipio de Ceiba. Tenemos unos proyectos que vamos a trabajar a través de una APP. Las 90 cuerdas que están a mano izquierda le pertenecen al gobierno central que es una de las peticiones que también le hice al gobernador para desarrollar toda la zona y convertirlo en un gran lugar turístico que incluya alquiler de botes y otros equipos acuáticos”, sostuvo.

Entre las prioridades del nuevo alcalde se encuentra mejorar los servicios de salud en Ceiba, por lo que en las próximas semanas se estará reuniendo para crear lo que serán dos dispensarios médicos, uno en la comunidad Río Abajo y otro en Parcelas Aguas Claras. En estos lugares se ofrecerán servicios médicos dos veces en semana con un médico y enfermera.

Por otra parte, ya se reunió con los nuevos alcaldes de Vieques y Culebra, José ‘Junito’ Corcino y Edilberto “Junito” Romero, respectivamente, para establecer lo que será un complejo de apartamentos destinados a albergar ciudadanos de ambas islas municipio que se queden varados en el terminal de lanchas en Roosevelt Roads.

Regresará nuevamente la COLICEBA

El nuevo alcalde de Ceiba es un amante de los deportes, puesto que su pasado cargo fue el director regional del Departamento de Recreación y Deportes estatal. En ese sentido, anunció la apertura inmediata del Departamento de Recreación y Deportes Municipal que había desaparecido del municipio. “Vamos a establecer programas deportivos de calidad para que todos nuestros niños puedan desarrollarse y hacer deportes”, manifestó el alcalde.

En 2017, los Marlins de Ceiba en el béisbol de la Coliceba (triple AAA), tuvieron que mudarse a Las Piedras para poder participar del torneo. El estadio Nito Cortijo no contaba con alumbrado, por lo que no se podía jugar de noche y el entonces alcalde (Ángelo Cruz) aseguraba que no tenía el dinero para el mantenimiento del parque y del equipo.

En entrevista con Presencia, Rivera Báez afirmó que ya se consiguió una partida de medio millón de dólares para arreglar las luces del estadio Nito Cortijo y traer nuevamente el béisbol de la COLICEBA a Ceiba. Además, resaltó que también apoyarán el béisbol Clase A y ya se está planificando un torneo de pequeñas ligas que pueda iniciar este año (de mejorar los casos de COVID-19).

Del mismo modo, se buscará inaugurar un centro de formación de tenis de mesa a grandes escalas en lo que eran las instalaciones de la Guardia Nacional. “Ahora mismo tenemos dos jóvenes que tienen un potencial a nivel nacional, una de ellas está en el Albergue Olímpico”, reveló Rivera Báez.

Sobre el proyecto de las cuatro canchas del complejo deportivo que la administración saliente dejó en el abandono, el alcalde electo manifestó que “están trabajando para conseguir un dinero para el alumbrado”. “Aunque no pueda poner los techos, porque ese proyecto se cayó y no se hizo estudio de suelo, por lo menos quisiera ponerle luces para que funcione de noche y se pueda utilizar sábados y domingos”, explicó el alcalde ceibeño.

Sobre la Oficina de la Primera Dama, este dijo que estará operando y que promocionarán los servicios que se ofrecen. En Ceiba está el programa ESCUDO que protege a las mujeres maltratadas, y el centro de SER de Puerto Rico (solo hay tres centros en toda la isla).

Otro programa que se va a implementar se llama RESPIRO. Este será un espacio donde los para que padres que tengan niños con necesidades especiales puedan dejarlos en este lugar por unas horas mientras realizan sus gestiones personales en el diario vivir. Para este programa ya se está contemplando utilizar una de las escuelas públicas que fueron cerradas por el Departamento de Educación.

“Voy a hacer todo lo posible por levantar al pueblo de Ceiba. Prometí que iba a ser transparente; seré de puertas abiertas y escucharemos a toda la ciudadanía. Las decisiones serán para darle calidad de vida a nuestros ciudadanos. Le devolveré la palabra honorable a esta posición de alcalde donde los ceibeños son los que mandan”, puntualizó Rivera Báez, quien agregó que todos los miércoles visitará una comunidad de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.