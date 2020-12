San Juan recibe vacunas contra el COVID-19 para el Hospital Municipal

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto confirmó el jueves, el recibo de vacunas dirigidas al personal de salud del Hospital Municipal.

“Nosotros recibimos las vacunas ayer (miércoles), unas 200 vacunas. Hoy estamos vacunando ya desde temprano en la mañana a personal del Hospital Municipal, que es a los que corresponde vacunarse”, dijo Cruz Soto a preguntas de la prensa.

Explicó que la próxima semana, se realizará el proceso de vacunación el 23 y 24 de diciembre para todos los empleados esenciales del Municipio de San Juan.

“Yo soy asmática. El país sabe eso yo he hablado abiertamente de eso. Y te tengo que decir que estaba media asustada. Yo he hablado con doctores sobre en la forma de cómo es esta vacuna. Esta vacuna no es como otras, que a ti te ponen un poquito de la enfermedad para que reaccione en el cuerpo. Esta vacuna, como yo lo puedo explicar, el MRNA le dice al cuerpo por aquí viene un invitado y vamos a prepararnos para el invitado que son los anticuerpos que crea el sistema inmunológico. Pero el invitado gracias a Dios nunca llega porque la vacuna da suficientes anticuerpos, suficiente planificación para que tengas el party montaó”, dijo Cruz Soto.

Mencionó que personas que tengan alergias severas tienen que consultar a sus doctores. Sin embargo, dijo que no ha habido muestras de efectos secundarios a quienes ya han recibido la vacuna.

“Que da un poquito de miedo, yo puedo entenderlo. Pero uno tiene que sopesar y decir, bueno, es o seguir pensando que el próximo que me dé un abrazo me puede matar o pensar que si uno abraza a su padre o a su madre lo puede matar, o hacer algo que sea comprobado con la vacuna de los chino, ni los rusos, ni los cubanos, ni la de Pfizer, nadie que haya muerto”, expuso al añadir que “las probabilidades de la seguridad son muy altas”.

Por último, la alcaldesa exhortó a la ciudadanía a que por el momento, no se realicen fiestas familiares para evitar los contagios.

“Los que somos como pueblo también es gente valiente. Gente que sabe que tenemos que trabajar en conjunto para salir adelante. Y si no salimos de este virus la economía va a seguir para abajo, el desempleo va a seguir en récord histórico, los negocios van a seguir cerrando y la gente va a seguir muriendo”, concluyó.