Saquean oficinas del Sistema de Retiro de la AEE y destruyen equipos y documentos sensitivos

SAN JUAN – Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE), censuró hoy el vandalismo y destrucción de documentos realizado por ejecutivos de la AEE y funcionarios de LUMA Energy en el edificio del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (SRAEE).

“Como ladrón en la noche, aprovecharon el fin de semana cuando los empleados se encontraban fuera de las oficinas para destruir equipos y documentos, así como desaparecer evidencia en cuanto a la deuda de sobre $618 millones de dólares, documentos sensitivos sobre los jubilados de la Autoridad y hasta de empleados que recién presentaron su renuncia”, resumió Rodríguez Ortiz.

Irónicamente, los empleados de LUMA Energy “no fueron capaces” de reestablecer el servicio de electricidad a sobre 100 abonados que confrontaron problemas con el sistema este fin de semana.

El presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE destacó que gracias a los empleados que grabaron vídeos y tomaron fotografías, “tuvimos conocimiento del saqueo en la Oficina de Contabilidad y Presupuesto del SRAEE, en un intento por desaparecer documentación sensitiva de nosotros los jubilados, así como la liquidación de los recién jubilados y los incentivos de empleados que renunciaron”.

Rodríguez Ortiz aseguró que “todo este desorden creó mayores dificultades a la hora de procesar la nómina de los jubilados para este mes de junio y las numerosas solicitudes de jubilación recibidas en las pasadas semanas”.

Tras el vandalismo, la administradora María Hernández, por instrucciones de la Junta de Síndicos del SRAEE, se comunicó con la Policía de Puerto Rico, quienes estuvieron levantando huellas, recopilando información y grabaron vídeos como parte de la investigación. “En un acto criminal, forzaron la entrada a la bóveda del sistema donde hay información sensitiva de los empleados activos y jubilados, como las actas de nacimiento y números de seguro social”, informó el presidente de AJAEE.

Insistió que, con esta acción, “pretendieron desaparecer nuestra información, porque lo hicieron a sabiendas de que algunos empleados no tienen “backup” de la data de su computadora. Igualmente, no sabemos la cantidad de documentos que trituraron en su intento por desaparecer evidencia de la millonaria deuda de la AEE con nuestro Sistema de Retiro, pero les aseguramos que no le será tan fácil”.

Rodríguez Ortiz expresó que, ante los recientes acontecimientos, “es obvio” que el gobernador Pedro Pierluisi “es cómplice de LUMA y está detrás de toda esta estrategia de tirar la piedra y esconder la mano porque la semana pasada se comprometió públicamente en conferencia de prensa a responder por la deuda millonaria de la AEE con nuestro Sistema de Retiro, pero en el fin de semana vandalizan todo a su paso”.

Afirmó que es tan evidente su empeño, que al edificio Juan Ruiz Vélez, donde están ubicadas las facilidades de nuestro Sistema de Retiro, lo rotularon con el nombre de LUMA. “Actuaron a espaldas del presidente de la Junta de Síndicos del SRAEE y sus miembros. No respetan a nadie y quieren arrasar con todo a su paso, destruyendo y pisando fuerte para imponerse de forma ilegal y a espaldas del pueblo”, manifestó.

Concluyó que “ningún empleado de la AEE, de LUMA o de compañía privada sub-contratada está por encima de la ley y deben responder por este acto criminal. Igualmente, el gobernador no está exento, ni la alta gerencia de ambas entidades porque los empleados no se mandan solos. Alguien debió supervisarlos y acompañarlos durante todo este proceso de saqueo. Esperamos que la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y los tribunales esclarezcan lo ocurrido”.