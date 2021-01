¡Se buscan agentes!: Viento en popa la Policía Municipal de Luquillo

(Foto/Suministrada)

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

LUQUILLO – El alcalde de Luquillo, Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez, anunció que el proyecto para el restablecimiento de la Policía Municipal fue aprobado y que están en proceso de reclutamiento de ocho agentes.

El enfoque de la policía municipal será comunitario, ya que según explicó el primer ejecutivo municipal, trabajarán en las comunidades para que vayan haciéndose autosuficientes y conozcan cómo prevenir el crimen en sus viviendas.

“Estamos en el proceso de reclutamiento de policías”, dijo el alcalde. “En esta primera fase estamos reclutando policías que estén aptos física y mentalmente para ejercer, enfocándonos en policías que tengan la academia ya terminada. Pueden ser policías que se han retirado de la policía estatal y que tengan ganas de seguir trabajando. Esto lo hacemos por razones de economía, ya que ahora mismo el municipio no cuenta con los recursos para costear la academia de los policías”, explicó Márquez Rodríguez.

Se informó que el cuartel estará ubicado justamente al lado de la alcaldía, en un edificio que está entre medio de la comisaría de la policía estatal y la alcaldía.

A su vez, el ejecutivo municipal mencionó que la primera fase de reclutamiento solo estará reclutando ocho policías, aunque visionan reclutar más personal en un futuro. El municipio cuenta con una unidad motorizada y está en el proceso de adquirir bicicletas para que los policías también puedan dar rondas preventivas por el área de la playa.

“Las personas que estén interesadas en ser policías municipales pueden enviar su resumé directamente a la alcaldía, referido a la oficina de Recursos Humanos, tomando en consideración que en esta primera fase solo estaremos aceptando a personas que ya tengan la academia de la policía”, recalcó el alcalde luquillense.

Por otro lado, mencionó que el municipio no estará empleando un salvavidas para la playa La Pared, debido a que -según el alcalde- esta área no es un balneario seguro para turistas y bañistas ya que tiene corrientes marinas subterráneas y se entiende que al poner un salvavidas estaría llamando al turismo a visitar la playa que no es segura para bañistas.

Sin embargo, asegura que la administración municipal estará apoyando a organizaciones sin fines de lucro como Luquillo Surf Rescue a cumplir con su labor voluntaria de colocar letreros informativos y ofrecer su servicio de salvavidas voluntario. “Ellos cuentan con el apoyo del municipio al 100%”, reiteró Márquez Rodríguez