Se despiden de Aníbal Meléndez

FAJARDO – Con múltiples muestras de cariño, admiración, respeto y agradecimiento, funcionarios y empleados municipales despidieron a Aníbal Meléndez Rivera, quien fue alcalde de Fajardo por los últimos 31 años. El alcalde presentó la renuncia a su cargo, el pasado viernes, 14 de febrero.

Meléndez Rivera estuvo su último día en la alcaldía y allí tuvo una despedida de parte de los funcionarios municipales. Decenas de empleados de diferentes dependencias fueron a expresar sus sentimientos y en busca de un fuerte abrazo del ahora exalcalde de Fajardo.

El recibidor de la casa alcaldía se hizo pequeño con la multitud de empleados quienes llegaron con pancartas en manos repletas de mensajes de agradecimiento y reconocimiento al servicio, a la obra hecha en el pueblo, pero sobre todo enalteciendo la calidad humana de Aníbal, a quien describieron como sensible, bondadoso y humilde.

“Marcaste nuestras vidas con tu humildad, ejemplo y disciplina”; “Gracias por su visión, por apoyar la salud del pueblo cariduro”; “Gracias por su excelente auspicio al programa Child Care”; “Aníbal, la grandeza se encuentra en el servicio, gracias por su servicio por los pasados 31 años”; “Aníbal su visión y liderato han sido el éxito de Fajardo”;” Aníbal estamos agradecidos por permitirnos ser parte del gran legado que dejas en Fajardo”; “Aníbal su visión y compromiso lo definen como un gran líder”; “Alcalde, feliz retiro”; “Aníbal los empleados de las bibliotecas estamos agradecidos de su apoyo incondicional”;”, “Te honramos, honorable Aníbal Meléndez”, “Gracias, Aníbal”, leían algunas de las pancartas en manos de los empleados.

“Para mí es un honor increíble haber dirigido este pueblo por 31 años. Tengo el mejor municipio de todo Puerto Rico y los mejores empleados que pueda tener municipio alguno. Me ha tocado enganchar mis tenis, pero los voy a dejar en el umbral de la puerta de la sala siempre listos. Yo nací para ser servidor público y lo seré hasta el día que muera, ustedes siempre van a poder contar conmigo. Este no es un momento fácil para mí, veo tanta gente a mi alrededor que nunca me dejaron solo, gracias por el respaldo, gracias por el apoyo”, manifestó el cariduro mayor.

La despedida contó con mensajes muy emotivos de empleados como la vicealcaldesa, Glennis Otero, quien lleva 30 años al lado de Meléndez Rivera; Hilda María Luciano, secretaria de Aníbal y quien es parte del municipio hace 25 años; Francesca Franceschi, quien lleva 11 años; José de León, quien lleva 14 años al lado del alcalde, y las más antiguas, incluso más que el alcalde, Madelin Esquilín, con 37 años de servicios en el municipio y Matilde Aguayo, con 34 años de servicios. Todos estuvieron acompañados por la primera dama, Diana Méndez de Meléndez, quien estuvo durante tres décadas al lado de Aníbal Meléndez.

Meléndez Rivera explicó que deja su cargo para dedicarle tiempo a su salud, a su familia y a Dios.