Se despiden los Cariduros  

PONCE – Los Leones de Ponce se convirtieron en el segundo equipo en clasificar a la semifinal al vencer a los Cariduros de Fajardo 109-94.



Ahora Ponce espera al ganador de la serie de cuartos de final entre Bayamón y Mayagüez. El primer partido de la semifinal se jugará en Ponce que tiene ventaja de cancha local al terminar segundo en la tabla de posiciones.



Víctor Liz anotó 33 puntos, Ángel Daniel Vassallo 30, Adrian Uter 17 y José Guitián 10 por los Leones que dominaron la serie 4-1. El armador Carlos Rivera hizo 12 asistencias y aportó 9 puntos.



Aunque Fajardo mejoró su porcentaje en tiros libres y triples, la defensa no pudo contener la ofensiva en transición y a media cancha de los Leones.



En el primer parcial Ponce no solamente anotó a media cancha, también pudo anotar consistentemente en transición. Liz fue nuevamente el referente ofensivo de los Leones, pero también consiguieron en ataque a Vassallo y Guitián para acabar el parcial 27-19. El parcial acabó con un avance de 9-2, siendo sus mejores anotadores Liz con 10 puntos y Vassallo 9.



Todo daba a indicar que Ponce se iba a escapar con una buena ventaja en los primeros minutos del segundo parcial luego de dos triples al hilo de Vassallo para poner el juego 36-26. Fajardo no se rindió y vino motivado luego de un tiempo pedido, anotando de todos lados, incluyendo a larga distancia y defendiendo. El suplente Jahvari Josiah anotó 8 puntos al hilo para pegar a su equipo 38-34 y el avance finalizó siendo de 19-2 para tomar el comando 45-38 quedando cuatro minutos. El escolta Jorge Matos y el armador Evander Ortiz también sacaron la cara en ese avance. Ponce se organizó nuevamente y llevó el balón a Liz que cerró con cuatro puntos al hilo luego de recibir una falta antideportiva para acabar la primera mitad arriba 52-48. Josiah fue el más destacado de los Cariduros anotando 11 puntos en el parcial. Liz era el mejor anotador de la mitad con 21 puntos.



Ponce regresó fuerte en el parcial, teniendo su mejor parcial ofensivo al sumar figuras como Guitián y Uter para ayudar a Liz y Vassallo. Un triple de Vassallo y un donqueo de Matt López cerraron el parcial 81-68.



Fajardo trató de hacer un avance en los primeros minutos del cuarto parcial, pero la defensa de Ponce no permitió canastos fáciles en la pintura, mientras que en el lado ofensivo seguían consiguiendo al tirador abierto. A mediados del parcial, triples de Vassallo y Rivera sellaron la victoria. El veterano armador anotó su tercer triple del parcial quedando dos minutos y medio para poner el juego 101-86.



Josiah terminó el partido como el más destacado de Fajardo con 25 puntos. Derek Reese fue el segundo mejor anotador con 16 puntos.