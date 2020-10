Se disfrazan las donas de Krispy Kreme

SAN JUAN – Cuando llega el mes de octubre, llega también el mágico sabor de las tradicionales donas de Halloween de Krispy Kreme, cuatro deliciosas y coloridas donas de temporada que brindarán sabor y diversión a todos.

La nueva colección de Monster Doughnuts de Krispy Kreme cuenta con 4 deliciosas donas con diseños inspirados en tres de los monstruos más famosos: “Drake” rellena de crema de frambuesa, “Wolfie” con la sabrosa combinación de una espesa cubierta de chocolate y por encima la sabrosa Nutella® – el sabor preferido de muchos -, “Frank” rellena de exquisita y suave Bavarian Kreme y “Spooky-Ring”, la dona glaseada original de Krispy Kreme disfrazada con los colores alusivos a la época de Halloween. Las “Monster Doughnuts”, que se pueden comprar de forma individual o en docena para llevar y compartir, estarán disponibles por tiempo limitado desde el 1ro al 31 de octubre.

“Las donas de Halloween de Krispy Kreme ya son una dulce tradición en la temporada y los amantes de las donas las esperan. Vivimos momentos diferentes y difíciles, y ciertamente celebraremos de manera diferente, y qué mejor manera de compartir la magia de estos días de octubre, que llevando a tu gente favorita las “Monster Doughnuts” de Krispy Kreme. Aparte de su sabor, los diseños de este año son únicos y lograrán dibujar muchas sonrisas en quienes las reciban”, comentó Guelmari Sosa, directora de mercadeo de Krispy Kreme en la Isla.

Como todas las donas de Krispy Kreme, las donas de Halloween se preparan diariamente en cada tienda y cada decorador se divierte “disfrazándolas” artesanalmente para garantizar su calidad y frescura.

La donas pueden adquirirse en todas las tiendas Krispy Kreme Doughnuts de Puerto Rico, ubicadas en Caguas, Carolina, Dorado, Guaynabo, Hatillo, The Mall of San Juan, Ponce y Mayagüez. Las tiendas Krispy Kreme están abiertas de lunes a domingo de 7am a 10pm y en The Mall of San Juan de 10am a 7pm de lunes a sábado y de 11am a 7pm los domingos. Para más información sobre Krispy Kreme visite www.facebook.com/krispykremepr – o llame al 1-877-657-4779 (1-877-6KRISPY).