Se eleva a once las muertes por COVID-19 en la Isla

SAN JUAN – Tres nuevas muertes por COVID-19 anunciadas hoy por el Departamento de Salud han elevado el número de víctimas fatales a 11.

Uno de los fallecidos resultó ser un varón de 72 años, cuyas pruebas positivas fueron obtenidas en un hospital de la región metropolitana. Este se encontraba entre los primeros casos reportados de COVID-19 en la Isla. Aunque al momento del deceso las pruebas ya habían arrojado negativo al coronavirus, su cuadro clínico estaba sumamente delicado. El paciente presentaba, además, diversas comorbilidades y finalmente falleció.

Otro de los casos resultó ser el de una mujer de 86 años, quien llegó en condiciones severas a la sala de emergencias de una institución médica de la región de Bayamón y muere. Al hacerle la toma de muestra, ya estando fallecida, los resultados llegaron positivos al novel coronavirus.

En circunstancias similares, una fémina 68 años, en otro hospital también de la región de Bayamón, muere, y se le hace la toma de muestra. Los resultados fueron positivos a COVID-19.

Por otro lado, se informó que se añadieron 47 resultados positivos al total de casos de COVID-19 en la Isla. Con estos, el total de positivos se eleva a 286.

De los nuevos positivos, 11 se obtuvieron en el Laboratorio de Salud Pública, dos en el Hospital de Veteranos y 34 positivos adicionales en los laboratorios privados. Al día de hoy, del total acumulado de casos positivos, 136 son femeninas, mientras 150 son masculinos.

“Aunque las cifras continúan en un ritmo ascendente, estamos esperanzados en que podremos hacerles frente a los escenarios que nos presente este virus. Estamos trabajando fuertemente para lograr que el sistema de salud sea capaz de responder ágilmente ante los próximos aumentos que se puedan manifestar. No obstante, la colaboración ciudadana será vital para lograr que la propagación no alcance múltiplos exponenciales. Reforzando las medidas de distanciamiento social ahora, conseguiremos reducir el contagio de más personas, hasta detenerlo”, indicó el doctor Lorenzo González, secretario de Salud.

Por su parte, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del Puerto Rico Medical Task Force, expresó que “el aumento en casos positivos era de esperarse. Pero con el apoyo que hemos tenido de la ciudadanía, respetando las medidas de contención y prevención que hemos recomendado, estamos convencidos de que ha resultado en lo que estamos viendo hoy, que es una tendencia difícil, pero manejable, a nivel de salud pública. No obstante, para que la propagación del coronavirus se pueda controlar, necesitamos que la ciudadanía coopere aún más. Todavía estamos viendo algunas personas en la calle manejando situaciones que no son de emergencia y es vital que estas medidas de aislamiento social se tomen con mucha seriedad. De la forma en que seamos responsables y sigamos las disposiciones de la Gobernadora, que iniciaron esta semana, determinará el futuro inmediato de la salud de Puerto Rico. Nos tenemos que quedar en nuestras casas y no salir para no contagiarnos con el virus”.

En Puerto Rico ya se han realizado un total de 2,594 pruebas de COVID-19, de las que 1,409 han arrojado resultados negativos.