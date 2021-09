Se esperan más apagones hasta el miércoles advierte la AEE

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Efrán Paredes Maisonet dijo que los apagones selectivos continuarán hasta el miércoles por las situaciones que experimentan varias plantas generadoras.

“Entre hoy y mañana vamos a estar experimentando deficiencia de generación, por lo cual el sistema va a estar operando los relevos selectivos hoy y mañana. Ya el miércoles, esta situación debe estar aliviada”, dijo Paredes Maisonet en conferencia de prensa.

El director ejecutivo de la AEE explicó la razón por la cual la llamada “Redundancia” en el sistema eléctrico de Puerto Rico no se encuentra al nivel óptimo para evitar los problemas con los apagones de los últimos meses. El sistema eléctrico de Puerto Rico está diseñado para generar y distribuir electricidad de distintos lugares para minimizar el impacto de los apagones. Paredes Maisonet atribuyó a la rotura de centrales generatrices grandes, falta de permisos de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) y la decisión del operador del sistema de transmisión y distribución, LUMA Energy, de utilizar solamente las generadoras que funcionan a menor costo.

“A la hora de activar las plantas, lo que ellos (LUMA Energy) hacen es un despacho económico. Ellos utilizan primero las unidades mas económicas para suplir la demanda y van subiendo unidades menos económicas para cumplir con la demanda, hasta que la cumplen completa” dijo Paredes Maisonet.

El director ejecutivo de la AEE sostuvo que esas generadoras que producen a mayor costo entran a funcionar a solicitud de LUMA Energy.

Cuestionado sobre por qué no se activa la central Hidro-Gas de Mayagüez, Paredes Maisonet mencionó que, aunque está disponible para entrar en operaciones, al momento no se puede utilizar por problemas con la calidad de agua que utiliza el sistema. Esta generadora, que produce 90 megavatios, puede entrar en funciones tan pronto se resuelva esa situación.

De otra parte, explicó por qué tampoco pueden utilizar las tres turbinas que adquirió la corporación pública en el año 2019 y que se encuentran en la Central de Palo Seco en Toa Baja. En ese entonces, el director ejecutivo de la AEE, José Ortíz alegó que las turbinas estaban listas para auxiliar en situaciones de emergencia como apagones.

“Esas turbinas se compraron y se instalaron con una dispensa de (el Departamento de) Recursos Naturales en el 2019. Cuando se están tramitando los permisos, ocurre el terremoto del 2020. Esas unidades fueron utilizadas hasta agosto de 2020 y luego se apagaron. Como fueron con la dispensa, no tenían el permiso de la EPA (Agencia federal de Protección Ambiental) para operación. Pero como era una emergencia, la administración de ese entonces decidió utilizarlas sin el permiso”, sostuvo Paredes Maisonet, quien añadió que solicitaron una nueva dispensa a la EPA que les permita utilizarlas. Esas tres turbinas generan 22 megavatios cada una.

A esta situación se suma la no disponibilidad de varias generadoras grandes por roturas.

“También, tenemos dos unidades grandes de (la central) Costa Sur fuera de servicio y con las unidades de (la central) Aguirre y la unidad de Palo Seco 3 que se afectaron perdimos alrededor de 1,400 megavatios”, añadió.

La unidad de Aguirre salió de operaciones por problemas con sargazo el fin de semana y la unidad 3 de Palo Seco tuvo una rotura en la caldera en la madrugada del lunes.

“Es una situación lamentable. Estamos bien preocupados y tomando acción. No estamos cumpliendo con nuestro objetivo y eso es lo que nos dirigimos. No hay ninguna agenda de hacer ninguna minación a credibilidad, de que no estamos haciendo el trabajo. Ese no es el foco de esta administración y no es el foco mío personal, ni de mi equipo de trabajo ni de la Junta de Gobierno. Lamentablemente, son situaciones que ocurren”, sentenció.

El director ejecutivo de la AEE entiende que para el miércoles se debe resolver la problemática que ha provocado la salida de las centrales generatrices de Aguirre uno y Palo Seco tres, que mantiene a miles de personas sin servicio.