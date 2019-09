SAN JUAN – La ahora nueve veces campeona mundial en siete divisiones de peso Amanda Serrano (37-1-1, 27 KOs), natural de Carolina, Puerto Rico, se convirtió en la nueva campeona mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y campeona mundial interina del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el peso de las 126 libras, luego de vencer por decisión unánime a la excampeona mundial Heather Hardy (22-1, 4 KOs), de Brooklyn, y quien se encontraba realizando su primer defensa titular del título mundial de la OMB.

La pelea que contó con transmisión en vivo por la aplicación deportiva DAZN, fue celebrada en el teatro Hulu del Madison Square Garden, localizado en la cuidad de Nueva York.

Los jueces anotaron 98-91, 98-91 y 98-92 a favor de la boricua residente en Brooklyn.

“Fue una gran pelea y una gran victoria para el boxeo femenino. Puse en malas condiciones a Hardy en el primer asalto pero ella logró mejorar su defensa y movimientos en los próximos asaltos. Ella vino a darlo todo. Mis respetos para ella que mostró ser muy resistente. Yo solo seguí las instrucciones de mi esquina que fue boxear inteligente y al final, logramos terminar la pelea con buenos resultados”, dijo Amanda Serrano.

“Se habla de que la ganadora de esta pelea se va a enfrentar a Katie Taylor en las 135 libras pero entiendo que ella ahora decidió hacer campaña en las 140 libras. No sé si luego bajará a las 135 libras, pero no importa el peso, yo le ganaré y estoy dispuesta a pelear en Irlanda. Si ella no quiere pelear conmigo, tengo más opciones en las 126 libras ya que quiero ser campeona indiscutible en ese peso, que es mi peso natural y están las artes marciales mixtas con varias ofertas sobre la mesa. Con Puerto Rico en mi corazón, nada me detendrá. Esto es para ustedes”, afirmó una emocionada Serrano.

Serrano, es la única exponente mujer u hombre en el deporte del boxeo profesional, que ha ganado títulos mundiales en siete categorías de peso bajo uno ó varios los cuatro organismos reconocidos mundialmente (OMB, CMB, AMB y FIB).