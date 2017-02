Se ilumina la noche en la lucha contra la leucemia y el linfoma

Sociedad de Lucha contra la Leucemia y Linfoma (LLS-PR)

cierra campaña de recaudación de fondos con tradicional caminata

Los caminantes llevan linternas rojas como símbolo de apoyo

SAN JUAN – Por tercer año consecutivo la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma, (LLS, por sus siglas en inglés) Capítulo de Puerto Rico, celebrará la caminata ‘Light the Night’, evento que celebra como parte del cierre de la campaña de recaudación de fondos, que son destinados al tratamiento de pacientes de cáncer en la sangre y a la investigación.

La caminata se llevará a cabo el domingo 26 de febrero de 2015 desde las 4:00 p.m., saliendo del parque Jaime Benítez del Condado y da la bienvenida a empresas y sus empleados, amigos, familiares, sobrevivientes y todo aquel que desee colaborar con esta causa, dijo el licenciado Eliseo Roques, presidente de la Junta Consultiva.

“El apoyo dado a través de donaciones es indispensable para seguir trabajando para erradicar este terrible mal. Hemos logrado aumentar significativamente el índice de sobrevivencia en los pacientes de cáncer en la sangre, pero todavía nos queda mucho por hacer. Cada 10 minutos alguien es diagnosticado con este tipo de sangre y cada cuatro minutos alguien muere de este mal. La batalla es dura, pero no nos damos por vencido. Con cada lámpara que se enciende en nuestra caminata, con cada centavo que se recauda, estamos dando la batalla”, reafirmó Roques.

Año tras año en Estados Unidos y Canadá, miles de personas se unen a este gran esfuerzo y desde el 2014 se celebra la caminata “Light the Night”, en Puerto Rico. El evento se distingue por ‘iluminar la noche’ con lámparas y globos rojos, en señal de apoyo a la lucha. Tradicionalmente los sobrevivientes se visten con camisa blanca y en memoria de los fallecidos, sus familiares llevan camisas de color amarillo, explicó el licenciado.

Como muestra de solidaridad, diversas personas se unen a la campaña en calidad de padrinos y madrinas, promoviendo la recaudación de fondos y brindando su apoyo. Este año apadrinan el evento el empresario John Regis (en honor a su hermano, un sobreviviente de linfoma), Aidita Gnocchi, expresidenta del Club Cívico de Damas, el Lcdo. José L. Rivera Marrero y Karen Pérez, presidenta de la revista ‘Chic South’.

Año tras año en Estados Unidos y Canadá, miles de personas se unen a este gran esfuerzo. Este año, Puerto Rico tiene la meta de recaudar $400 mil dólares. El evento de “Light the Night” se une a otras iniciativas de LLS existentes en Puerto Rico, como Man & Woman of the Year, Team in Training, Pennies for Patients, entre otros.

“El dinero recaudado durante todo el año, se utilizará para invertir en investigaciones conducentes al desarrollo de terapias innovadoras para los pacientes de cáncer de sangre y sobre todo para continuar la búsqueda de la cura de esta condición”, reiteró Roques. Del mismo modo, los fondos se usan para impulsar programas dirigidos a pacientes como grupos de apoyo para familias, y establecer mejores tratamientos y reformas de salud para pacientes.

Entre los logros de LLS se destaca la creación del Centro Especializado de Investigaciones en donde cuentan con un equipo multidisciplinario de investigadores colaborando para el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer de la sangre. Este año también cuentan con el Programa de Aceleración de Terapia (TAP), el cual consiste en establecer alianzas estratégicas directamente con compañías de biotecnología que contribuyan a acelerar el desarrollo de nuevas terapias, explicó Roques. El 60% de todos los recaudos va directo a sufragar estas investigaciones.

“Este año estamos invirtiendo $40.3 millones de dólares en más de 240 investigaciones alrededor del mundo. Asimismo, estamos llevando a cabo, en alianza con Rising Tide Foundation, Stanford University, Baylor College of Medicine, the Dana-Farber Cancer Institute y la Universidad de Sydney (Australia), un innovador ensayo clínico para combatir la leucemia mieloide aguda a través del desarrollo de inmunoterapia”, indicó.

Roques explicó además que actualmente tienen 4 nuevos medicamentos desarrollados por investigaciones financiadas por LLS en vías de ser aprobados por FDA. “Este año también estamos en la fase final del desarrollo de la primera vacuna contra el Mieloma Múltiple. Además, contamos con un programa de Información y Asistencia al Paciente, además del Programa de Apoyo Económico y grupos de apoyo a pacientes y familiares”, destacó.

LLS subvenciona más de 400 investigaciones alrededor del mundo conducentes al desarrollo de nuevos tratamientos para combatir el cáncer de la sangre, habiendo invertido más de $1 billón de dólares hasta la fecha.

Si desea unirse a este evento, realizar un donativo u obtener información adicional puede visitar lightthenight.org/sf o llamar al 787-725-2200.