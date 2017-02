Se queda Orengo en Carolina: Dan reversa varios rectores de UPR

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

CAROLINA – Varios rectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) retiraron sus renuncias, dos días después de presentarlas por medio de una carta, luego que la pasada presidenta interina Celeste Freytes informara que abandonaría el puesto.

El martes, 28 de febrero, será la asamblea general en Carolina.”

En la carta, el rector de la UPR en Carolina, Moisés Orengo Avilés, firmó su renuncia junto a otros rectores quienes también anunciaron su decisión en la misiva, la semana pasada, como protesta por los recortes propuestos por la Junta de Control Fiscal.

No obstante, Orengo indicó que “el pasado jueves puse mi puesto a disposición, sin embargo, recibí la petición de reconsiderar esta decisión, y así lo he hecho. Mi renuncia sería efectiva el viernes, 24 de febrero, pero la misma no se procesará”, informó el doctor Orengo Avilés.

La nueva presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández Hernández, presentó, en conferencia de prensa, al equipo de rectores que decidieron mantenerse en sus puestos a pesar de que habían sometido sus renuncias la semana pasada. Estos fueron: John Fernández Van Cleve, rector de la UPR Mayagüez; Moisés Orengo Avilés, rector UPR Carolina; Mario Medina, rector UPR, Ponce; José Encarnación, rector UPR Humacao; Doris Torres, rectora UPR Ponce y Raquel Vargas, rectora UPR Utuado.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad universitaria a explorar alternativas diferentes de solución a los problemas que confrontan y exhortó a estudiantes y profesores a reunirse en sus unidades a exponer sus ideas positivas, mientras que advirtió que un cierre podría poner en riesgo fondos federales. Además, señaló que la Middle States Commission on Higher Education ha reiterado que eventos que resulten en cierre de los recintos y unidades, daría lugar a la pérdida de elegibilidad de ayudas federales.

Entretanto, el jueves, 23 de febrero, se llevará a cabo una manifestación en la UPR de Carolina, en rechazo al recorte de $300 millones recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal al presupuesto de la UPR. Por ende, se decretó ‘receso académico’ el 23 y 24 de febrero de 2017; el martes, 28 de febrero, será la asamblea general en Carolina.

Foto/suministrada