LOÍZA – En un comunicado de prensa, el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Loíza, Jonathan Alemán, informó que retira sus aspiraciones para alcalde de ese municipio en el 2020, debido a que la exprimera dama, Limarie Escobar, ha manifestado su deseo de aspirar a la alcaldía loiceña en los próximos comicios. De Escobar confirmar su candidatura en diciembre de este año, ocasionaría unas primarias en el partido, lo que Alemán busca evitar.

“Como fiel seguidor de nuestro Partido Nuevo Progresista, y con mi experiencia electoral y política, entiendo que una primaria en nuestro municipio no derrotará a la actual alcaldesa, quien le ha hecho un flaco servicio a nuestro pueblo administrando la poltrona municipal. Ejemplos demás hay en nuestro distrito donde, por no entenderlo, realizaron primarias y perdimos municipios que eran administrados exitosamente por alcaldes afiliados a nuestra colectividad”, dice Alemán en el escrito.

“Siempre me he caracterizado por hablarles con la verdad y esta no será la excepción. Es por eso que hoy le doy el espacio a la exprimera dama de Loíza, Limarie Escobar, para que continúe desarrollando su aspiración, uniendo a nuestro partido en Loíza, y liderando a nuestro equipo electoral hacia las elecciones del 2020”, añade el presidente del PNP en Loíza.

Escobar es esposa del exalcalde loiceño, Eddie Manso Fuentes, quien estuvo al mando de la administración municipal desde el 2005 hasta el 2017. Manso Fuentes perdió las elecciones en el 2016 ante Julia Nazario, del Partido Popular Democrático y quien ya anunció irá a la reelección en el 2020.

“Necesitamos reconocer nuestros errores y encaminar al Partido Nuevo Progresista a un gran triunfo en el 2020 tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Por mi parte continuaré reflexionando sobre otras posibles opciones a nivel profesional, pero siempre con mi pueblo en mente, trabajando por nuestro partido en Loíza, y por todo Puerto Rico”, manifestó Alemán, quien no descarta una aspiración a algún distrito representativo de la zona noreste o al Senado de Puerto Rico.