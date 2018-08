Secretario de DTOP pospone la entrada en vigor del aumento de tarifas de transportación en lanchas de ATM

Evalúan propuestas ciudadanas recibidas en vistas públicas sobre el aumento para viajes entre Fajardo, Vieques y Culebra, así como entre Cataño y San Juan.

(Foto/suministrada)



SAN JUAN – El secretario de Transportación y Obras Públicas, Ing. Carlos M. Contreras Aponte, pospuso hoy la entrada en vigor del aumento de tarifas de transportación en lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), y que se esperaba que iniciara mañana, sábado, 1 de septiembre de 2018.

Según explicó Contreras Aponte, “tras la celebración de vistas públicas en Ceiba, Fajardo, Culebra, Vieques, San Juan y Cataño, recibimos un sinnúmero de propuestas ciudadanas sumamente interesantes, las cuales estamos evaluando. Por tanto, hasta que este proceso de evaluación no concluya, entendemos que no debemos aplicar los propuestos aumentos tarifarios. Por esa razón, he tomado la decisión de posponer su entrada en vigor, que estaba programada para arrancar mañana.”

“Cabe reiterar que, independientemente de a cuánto asciendan los ajustes tarifarios, ya sea para pasajes o transportación de artículos y vehículos de motor, ningún aumento aplicará a los residentes bona fide de Vieques y Culebra,” añadió.

El funcionario recordó que, por décadas, ha habido un reclamo para que se aumenten los precios de los pasajes de las lanchas entre Fajardo y las islas municipios de Vieques y Culebra. Siempre ha habido consenso en que lo que se cobra es muy poco, lo que evita que se genere dinero suficiente para mantener la flota de lanchas en el mejor estado posible, y que se garantice, por tanto, un servicio más estable y confiable.

“Una vez concluya todo este proceso de evaluación de las propuestas ciudadanas, estaremos anunciando las nuevas tarifas, así como la nueva fecha para su entrada en vigor. Mientras, debo señalar que este proceso no tiene nada que ver con la eventual entrada de alguna compañía, a través del programa de Alianzas Público Privadas Participativas, para administrar el sistema de transporte marítimo,” finalizó diciendo Contreras Aponte.