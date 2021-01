Secretario de Salud hace llamado ante ascenso en contagios COVID-19

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado López, pidió el viernes a la ciudadanía reforzar las medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19 en momento en que los contagios y fallecimientos continúan en ascenso.

De acuerdo a informe de Salud diario, se reportan 681 nuevos casos positivos a COVID-19 por muestras tomadas entre el 6 de enero de 2021 al 20 de enero de 2021. Se añaden 29 decesos ocurridos entre diciembre y enero que suman a 1,761 fatalidades para la fecha.

“Es lamentable que continuemos perdiendo vidas a causa de esta pandemia. Me solidarizo con todas las familias puertorriqueñas que han perdido a sus seres queridos. Lo que hemos enfrentado ha sido muy duro y no podemos bajar la guardia. No podemos olvidar que el virus sigue entre nosotros. Tenemos que continuar con el uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos para prevenir más contagios”, dijo Mellado López en declaraciones escritas.

Añadió que, “tenemos que evitar las fiestas y encuentros que excedan del núcleo familiar. La pandemia no ha acabado. El uso de mascarilla debe continuar mientras el virus siga activo. Ya estamos vigilando las posibles variantes del virus y ordenamos reactivos para comenzar a secuenciar y establecer una vigilancia genómica. Mientras tanto enviamos muestras al CDC para conocer la evolución del virus hasta el momento”.

De acuerdo al reporte, se registraron 317 nuevos casos confirmados por la prueba molecular, 107 nuevos casos probables por la prueba de antígeno y 257 nuevos casos por la prueba serológica. Se reportaron 29 fallecimientos, 27 de los decesos ocurridos durante el mes de enero mientras que dos durante el mes de diciembre y se desglosa a continuación:

Hombre de 55 años de la Región de Bayamón

Mujer de 67 años de la Región de Bayamón

Hombre de 53 años de la Región de Bayamón

Hombre de 80 años de la Región de Bayamón

Hombre de 66 años de la Región de Bayamón

Hombre de 58 años de la Región de Bayamón

Mujer de 92 años de la Región de Bayamón

Hombre de 92 años de la Región de Bayamón

Hombre de 37 años de la Región de Bayamón

Mujer de 80 años de la Región de Bayamón

Hombre de 65 años de la Región de Bayamón

Hombre de 73 años de la Región de Arecibo

Hombre de 60 años de la Región de Arecibo

Hombre de 85 años de la Región de Arecibo

Mujer de 41 años de la Región de Metro

Hombre de 53 años de la Región de Metro

Hombre de 33 años de la Región de Metro

Mujer de 74 años de la Región de Metro

Hombre de 71 años de la Región de Metro

Mujer de 93 años de la Región de Metro

Mujer de 83 años de la Región de Metro

Mujer de 41 años de la Región de Caguas

Hombre de 85 años de la Región de Caguas

Mujer de 71 años de la Región de Caguas

Mujer de 79 años de la Región de Caguas

Hombre de 101 años de la Región de Caguas

Mujer de 89 años de la Región de Caguas

Hombre de 80 años de la Región de Caguas

Mujer de 67 años de la Región de Aguadilla

Con estos fallecimientos adicionales, el total de muertes suman a 1,761. Hay que recordar que cualquier muerte registrada luego de emitido el reporte se verá reflejado en informes posteriores.