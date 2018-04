Secretario del DDEC pendiente a tapón en los muelles a 7 meses de María

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy confirmó el lunes que están atendiendo el asunto de la acumulación de furgones con mercancía en la zona portuaria en la Avenida Kennedy lo que a su vez provoca un ataponamiento de camiones en la mencionada vía que además prolonga el proceso a los camioneros para recoger la mercancía.

“He tenido conversaciones con MIDA, he tenido conversaciones con la Asociación de Comercio al Detal, con el Centro Unido de Detallistas, con la propia Cámara de Comercio. Es un tema que sí ha salido, especialmente, luego de los huracanes. Es uno de los temas que son medulares. Sí. he estado en conversaciones en las que se han traído esas preocupaciones. Soy miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Puertos y es algo que he podido compartir. Se está trabajando”, dijo Laboy en una entrevista radial (Radio Isla).

Adelantó que hay algunas reuniones programadas en las que se discutirá esta problemática.

“Hay preocupación y yo creo que en muchas de las instancias hay preocupaciones que tienen mérito y yo creo que merecen que se atiendan de manera responsable”, agregó.

Desde el paso de los huracanes Irma y María, el despacho de furgones se ha visto afectado, lo que ha provocado congestión vehicular en la zona de la Avenida Kennedy en la entrada hacia la zona portuaria. Lo que a su vez complica el trámite y el tiempo de espera a los camioneros para recoger los vagones.

“Yo no puedo adjudicar situaciones específicas porque eso es parte de lo que se tiene que estar evaluando. Pero sí te puedo decir que hay preocupación en el sector de distribución de alimentos”, sostuvo el funcionario al no poder detallar las razones para esta problemática.

Por su parte, el portavoz del Frente Amplio de Camioneros, Víctor Rodríguez responsabilizó a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés).

“Esto lo provoca la no planificación y el hecho de que el gobierno no le mete mano al problema. El problema es sencillo. Todo el mundo lo sabe. FEMA hizo unos acuerdos con algunos acuerdos con algunas compañías navieras y tienen este tipo de problemas cuando hay más de mil furgones atascados en los muelles de Puerto Rico, especialmente en el área de la Kennedy. Por eso es que el tapón es inmenso”, dijo Rodríguez en entrevista en la misma emisora.

Alegó que en tiempos normales, a los camioneros les tomaba cerca de una hora y media para poder recoger mercancía, mientras que ahora se pueden tardar hasta 10 horas. “¿Por qué? Porque el acaparamiento de furgones de parte de FEMA y con la conspiración de algunas compañías ha provocado ese tipo de problema que no es necesario para el pueblo de Puerto Rico”, dijo.